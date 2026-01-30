林明禎《飯戲攻心》招牌動作對鏡練足21日　勉勵新人：冇輸呢個字

第三屆「亞太青年微電影節」今日（30日）舉行閉幕典禮，為電影節擔任活動大使的女神林明禎親臨典禮，於講座上向一眾有志加入影壇的創作人分享自己的演藝事業起跌與堅持，詳述由馬來西亞、台北再到香港，由網絡到登上大銀幕，學習廣東話不斷突破的歷程。

林明禎《飯戲攻心》招牌動作對鏡練足21日成經典

林明禎於閉幕典禮上舉行講座分享，談到年前超賣座代表作品《飯戲攻心》，她透露原來角色喵喵的招牌可愛「錫錫、好嘢！」的動作，源自於導演陳詠燊交付的一項挑戰：「導演原本安排另外一個動作，記得要嘟嘴的、可愛的感覺，我就想不如就親親吧。於是就在隔離期間，對着練習足足21日！導演要我到現場時，能夠讓大家笑出來才算收貨。」最後林明禎亦成功令黃子華、張繼聰等大笑，因此動作便成為《飯戲攻心》的經典畫面之一。

林明禎於《飯戲攻心》的招牌動作成為生涯經典。（《飯戲攻心》電影劇照）

勉勵新人後輩追演藝夢：不要怕輸、沒有輸呢個字！

對於現場不少有志加入電影圈的年青人，林明禎勉勵一眾新人後輩努力追演藝夢想：「不要怕輸，沒有輸這個字！只要走到最尾，就沒有輸！我覺得熱情與堅持非常重要！做事要一直保持熱情、不要放棄堅持到尾，這份信念很重要！」林明禎經歷不少關口才發展到香港，表示一定要把握現在與當下：「尤其要珍惜，如果有家人在旁邊支持、鼓勵你，這份力量會更加不一樣。人生太短暫了，把握現在、把握當下，沒有未來沒有過去，只有現在！」林明禎最後向大家表示：「只要把握好現在，我們的過去不會太糟，未來一定是美好的！」

