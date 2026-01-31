夜王｜楊偉倫與鄭秀文拍MV自嘲似喜羊羊　何啟華︰我係灰太狼

賀歲片《夜王》今日（31/1）在中環舉行「東日步步高陞枚王爭霸戰」，一眾演員黃子華、鄭秀文（Sammi)、廖子妤、楊偲泳、何啟華（阿Dee）、楊偉倫、芯駖等都有出席，跟粉絲爭做枚王。早前楊偲泳爆何啟華拍咀戲前食「蒜蓉白菜仔」，搞到一朕味，阿Dee就在訪問中解釋點解會有呢個失誤。

何啟華（阿Dee）、楊偉倫應記者要求Chok樣，結果Chok出喜感。（葉志明 攝）

何啟華講到拍攝期間，為保持身形，都刻意食得清啖一點。阿Dee︰「而拍呢一幕前都已經刷晒牙做好準備，但到Roll機時就放飯，於是就食咗盒菜，仲覺得好好味，估唔到好味係因為加咗蒜蓉，我知我失策，但唔緊要啦，我知我將來都冇乜呢啲機會。而做人係要追求進步，再有下次應該要有椒絲腐乳味。」芯駖更大膽提意試下黑松露。

楊偉倫與何啟華被指是喜羊羊與灰太狼的組合。（葉志明 攝）

問到阿卵楊偉倫被指在MV的相貌似許志安，他聽到後立即回應︰「安仔真係靚仔好多，你哋咁樣講問過安仔未呀？」講到MV拍攝，由於要拍到大家好有型，但阿卵就覺得出來效果有少少奇怪。「因為Sammi喺個角落度跳，真係好型，而我哋就係畸型，全部工作人員都係笑緊，就連Sammi一齊拍緊，當大家有眼神交流時，佢望一望我都會忍唔住笑出嚟。」

楊偉倫被鄭秀文認證，係有啲似許志安，仲話愈睇愈靚仔。（葉志明 攝）

楊偲泳更爆阿卵當日原本是著牛仔裇衫拍MV。楊偉倫︰「劇組叫我著得有型啲，可能我同大家的諗法有少少唔同，最後廖子妤借件粉紅色毛毛褸畀我，但我著起覺得有少少似喜羊羊，我都問係咪得呀？」阿Dee就笑言自己似灰太狼，兩個拍埋係有陣歡樂氣場。阿卵更大讚Sammi拍攝時表現專業︰「專業在佢望到一啲嘢覺得會忍唔住笑嘅，就選擇唔望。」