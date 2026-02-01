尋秦記電影｜余香凝擔任配音好友聽唔出　賀歲有新戲上忙港台宣傳

金像影后余香凝（Jennifer）昨日（31/1）出席《香港青年短片競賽2026啓動儀式》，除擔任啟動禮嘉賓，更頒獎予部分短片得獎者。回想初入行時，Jennifer都接拍不少學生短片，當中都獲得不少經驗，就算現貴為影后，依然有興趣再參與，甚至鼓勵大家主動搵她，別因為金像影后身份而卻步，只要時間許可都會接拍。



金像影后余香凝（Jennifer），出席《香港青年短片競賽2026啓動儀式》，除擔任啟動禮嘉賓，更頒獎予部分短片得獎者。（葉志明 攝）

談到《尋秦記》電影版，因為片尾獲特別鳴謝，才發現原來Jennifer有參與製作，為白百何配廣東話對白。「過程都好開心呀，突然之間搵我去配，知道老闆都好重視呢個Project，將一個咁重要的角色交畀我，我都好緊張。到播出時，就算好熟好熟的朋友睇完，都問我做乜要多謝你嘅？我反問︰『你睇完都唔知，有冇搞錯？』自己配音時都冇刻意用另一把聲，主要是還原演員的情緒。」

余香凝有參與《尋秦記》電影版製作，為白百何配上廣東話對白。（《尋秦記》電影劇照）

對於身邊好友睇完套戲都認唔出自己把聲，Jennifer都苦笑︰「有冇搞錯！」（葉志明 攝）

《尋秦記》在香港上畫時，Jennifer正忙於到台灣宣傳電影《雙囍》，故一直未能第一時間去欣賞。「當時身邊朋友好多都睇完，覺得好好睇，大家都討論緊時，我仲未參與到，好彩去台灣宣傳《雙囍》時有時間，就同劉冠廷入場欣賞，結果仲亂入佢哋首映場，又被古老闆點名答問題，可以順道宣傳自己套戲。」身邊的劉冠廷並未看過劇集版，直入電影又有冇問題呢？「呢個就係套戲好的地方，係就算劉冠廷冇睇到劇集，睇呢部電影都好有感受。」

而下星期，余香凝亦將要去台灣宣傳《雙囍》。「第一次正式參與賀歲片，在台劇大年初一上畫，香港就要年初十，希望大家會睇得開心，亦期待到台灣感受當地的過年氣氛。」

余香凝參與的台片《雙囍》，在台劇大年初一上畫，香港就要年初十。（《雙囍》海報）