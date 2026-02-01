夜王｜鄭秀文突襲廣東歌派對現場網民集氣成功　全場High爆起哄

導演吳煒倫繼億萬票房巨製《毒舌大狀》，接力作《夜王》未映先轟動，宣傳攻勢招招新奇，有見近日CantonPop在各大夜場再領風騷，鄭秀文（Sammi）的一系列經典快歌更是熱播首選，天后本尊登場，肯定帶來核彈級震撼效果！周六（31號）黃金夜，吳煒倫導演、Sammi率領廖子妤、楊偉倫、何啟華、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英@小薯茄、趙君瑜、周芷慧、王紫影、蔡蕙琪、黎紀君、廖穎琛突襲式快閃Cantomania，全場登時驚呼狂叫，震動震盪洶湧而上，以「夜場女王」Sammi為首的《夜王》團隊果然不同凡響！

《夜王》團隊尚未現身之前，DJ先以Sammi經典快歌《煞科》、《叮噹》炒熱氣氛，沒料到毫無預警之下，天后本尊竟突然現身，在漆黑中呈夜光的鮮紅，一身型爆鮮紅運動服打扮的Sammi，偕一眾《夜王》好拍檔跳上DJ台，全場興奮尖叫至忘我狀態，人人邊「un」邊高舉手機攝錄，緊接再播《夜王》主題曲[feat. 尖東夜王] [Shine一次 Version]，更將爆裂氣氛推至最高峰！及後，夜場更罕有播出《夜王》電影預告，帶來一波又一波熱烈掌聲。

接受訪問，Sammi心情依然激動：「非常興奮！因為我從來都冇嚟過（夜場），而且今晚最開心嘅係，同《夜王》導演、演員一齊嚟玩！見到啲人嚟玩，（DJ）打緊自己嘅歌，好興奮又感動！」何啟華親身見證天后駕臨夜場的威力：「Sammi一出場嘅時候，係突然之間全場升溫，我即刻標汗！人生冇幾可，可以叫到Sammi出嚟，同我哋一齊炸爛個場！」楊偉倫亦大呼刺激：「我未嚟過呢啲咁hyper嘅地方，平時我都係去開圖書館，頭先真係好high，可以同Sammi一齊同台yo ，好緊張！」芯駖則感受到何謂真正「驚喜」：「我見到現場啲觀眾朋友，好似唔係好相信呢個係現實，呢個係咪真係Sammi ？真係Sammi ！現場氣氛真係好熱鬧，大家好close，打緊好多廣東歌，用返自己語言去party，好開心！」麗英第一次來到夜場，最大感受是——「而家隻耳仔仲有Sammi《星秀傳說》嗰把聲，因為大家都喺度狂叫Sammi！」

宣傳歌《星秀傳說》一播即hit

《星秀傳說》[feat. 尖東夜王] [Shine一次 Version] 播出時，現場觀眾反應熾烈，廖子妤直言有如打了一支強心針：「好振奮，大家一定要入場支持，新年嘅時候同啲姨媽姑姐睇完之後，再自己睇一次，㗳真啲，之後再同啲朋友去睇，跟住同啲鄰居去睇，總之睇完《夜王》，新年一定會旺！」楊偲泳亦深感鼓舞：「第一次同全部人一齊睇預告，印象比較深，全場人好安靜咁望住個mon，睇完之後真係走唔甩，唔睇都對唔住我哋今次灑狗血嘅演出！」吳煒倫導演一錘定音：「我今晚對住成班演員，再一次證明，呢部戲係冇拍錯！農曆年要入場支持《夜王》！」