金多寶︱四大重量級陣容曝光　《風再起時》金像男配做隱藏大Boss

由導演翁子光首部新春賀歲喜劇電影《金多寶》即將於2月13日（年廿六）上映，匯聚金像級陣容包括金燕玲、鍾雪瑩、MIRROR成員呂爵安（Edan）、李尚正、楊詩敏（蝦頭）等實力陣容主演，更邀得許冠文、古天樂、鮑起靜、蔡卓妍、陳輝虹等驚喜助陣。

賀歲喜劇《金多寶》由金燕玲、鍾雪瑩、MIRROR成員Edan呂爵安、李尚正、楊詩敏（蝦頭）等實力陣容主演。（《金多寶》電影劇照）

隨着映期正式落實，導演翁子光分享《金》片的選角心得與創作理念，透過這部以家庭為核心的作品，邀得多位資深及相當具代表性的演員加盟，旨在營造觀眾熟悉的親切感，同時回應當下香港電影業的現況。

在一眾實力派對演以外，原來《金多寶》更有四位重量級演員陣容！（《金多寶》電影劇照）

許冠文驚喜客串做「隱藏大Boss」

金燕玲飾演家庭中殿堂級的母親角色，而她的丈夫一角同樣需具份量與親切感，因此電影中林氏一家的「隱藏大boss」，就是一位精神支柱般的爺爺角色，翁導透露：「呢個角色非許冠文莫屬！」二人曾在《風再起時》合作過，更為Michael摘下金像獎最佳男配角獎項。翁導認為：「自從《破·地獄》後，許冠文經已成為新一代觀眾心目中香港『戲骨』的代表。即使年輕一代未必熟悉佢早年嘅《半斤八兩》或者《摩登保鏢》，但係今日一提到許冠文，大家會即刻聯想到『呢個就係爺爺』嘅感覺。佢絕對係香港演員嘅一個符號。」翁導更透露，Michael雖然是特別客串，但仍相當緊張電影，開拍前多次與翁導討論劇本，現在既溫暖感人而又驚喜的結局，正是由Michael建議，而翁導亦享受與Michael就故事上的討論。

許冠文驚喜客串《金多寶》，此前曾與翁子光於《風再起時》合作並奪得當年金像男配角。。（《金多寶》電影劇照）

許冠文飾演「隱藏大Boss」爺爺一角，與金燕玲演老夫老妻！（《金多寶》電影劇照）

翁子光親揭救命恩人「K先生」真身：唔單只係演員、更加係全面電影人！

此外，翁導及古天樂常常私下討論香港電影的現況，翁形容是「跟著他後面奔跑」，希望為香港電影努力，之前亦有人紛紛猜測借錢給翁導演開拍《正義迴廊》的救命恩人K先生正是古天樂，翁也揚言今次《金多寶》回收及盈利一定會放在日後自己公司出品的電影，持之以恆令香港電影繼續發光發熱。翁導提到：「古天樂唔單只係演員，更加係全面嘅電影人。」翁導透露今次古天樂二話不說答應客串，對他來說象徵對香港電影精神的支援與扶持，亦成就二人首度正式結片緣的機會。

翁子光終於揭曉借錢開拍《正義迴廊》的救命恩人「K先生」真身，原來就是影帝古天樂！（《金多寶》電影劇照）

阿Sa蔡卓妍、影后鮑起靜重量級客串

而阿Sa 蔡卓妍亦是翁導一直期待在喜劇上有所合作，所以今次迎來最適切的機會，翁導亦指阿Sa在百忙之中抽時間客串，讓他印象難忘。而其他重量級演員，如鮑起靜及陳輝虹等，早已是朋友或圈內友好，他們的加入帶來親和力與無可取代的親切感。翁子光強調，選角過程意外順利：「因為呢班演員本身就係觀眾「有感覺」嘅人，無論網絡世界或者日常，都令人覺得熟悉而溫暖。好似張錦霞，帶來強烈親切感，縮短了與觀眾的距離。」

蔡卓妍驚喜客串《金多寶》。（《金多寶》電影劇照）

蔡卓妍在《金多寶》鍾雪瑩有對手戲。（《金多寶》電影劇照）

蔡卓妍與陳曾寧亦有對手戲。（《金多寶》電影劇照）

影后鮑起靜亦驚喜客串。（《金多寶》電影劇照）

鮑起靜與金燕玲在《金多寶》有對手戲。（《金多寶》電影劇照）

翁子光自資拍《金多寶》無懼電影寒冬：衰到貼地就要拍！

提到今次自資拍攝電影，翁導不諱言當下香港電影處於低谷，觀眾習慣短劇、不看長片，但他的想法卻是：「衰到貼地就要拍！」。他不希望唱高調口號，希望用作品表現這份精神：「香港觀眾永遠喜歡睇香港電影，只要拍得好，佢哋就會入場支持，好似《破·地獄》、《九龍城寨之圍城》證明咗呢樣野。」電影以喜劇、輕鬆節奏包裝，卻隱藏對時代的憂慮、回憶與思念，目的是讓觀眾輕鬆入場、看完開心，同時感受到創作者的心意。

翁子光無懼電影寒冬仍自資拍攝《金多寶》，坦言「衰到貼地就要拍！」（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》劇情大綱

電影《金多寶》故事講每期六合彩，金梅娣（金燕玲 飾）都託孫女林天晴（鍾雪瑩 飾）用同一組幸運數字投注，長達十多年之久。惟天意弄人，在農曆新年新春「金多寶」這一期，天晴因故未能下注，這組幸運數字竟開出了獎金高達8888萬的頭獎。天晴不忍戳破嫲嫲的美夢，向片場同事黎祖謙（呂爵安 飾）借來本來用作電影拍攝的別墅，謊稱是以中獎獎金購買。天晴一家，父親林肯（李尚正 飾）、母親唐文珊（楊詩敏 飾）和弟弟林天藍（李鎧霖飾）與嫲嫲搬進別墅，朝夕相處。一家人原本疏離的關係因此逐漸回暖。然而，一場意外最終揭穿了這場善意的「別墅謊言」……