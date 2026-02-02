韓國製造︱玄彬增重30磅打造健碩身型　兒子失親切感：我像個巨人

迪士尼旗下串流平台Disney+原創韓劇《韓國製造》，由玄彬、鄭雨盛兩大青龍影帝擔綱主演，以七十年代韓國為背景，講述權傾一時的中央情報局暗地裡操控跨國冰毒交易，然而檢察部門在調查毒品案件期間，意外揭發情報局的參與線索，引發部門之間權鬥角力！《韓國製造》男主角玄彬早前接受韓國媒體訪問，被問到影后太太孫藝珍時，透露愛妻在家中亦成為劇迷，訪問期間不停放閃曬恩愛！

（《韓國製造》劇集劇照）

《韓國製造》播出後，孫藝珍化身小迷妹，晚晚追劇支持老公。（孫藝珍IG圖片）

孫藝珍化身小迷妹追劇 一場戲認不出老公大讚演技

玄彬作為《韓國製造》反派主角，在六集劇情發揮空間廣闊，連朝夕相對的愛妻孫藝珍都變成「小迷妹」晚晚在家中追劇，玄彬甜蜜地表示：「她非常喜歡！覺得這部作品展現出我作為演員從未見過的面貌。」更透露孫藝珍在一場戲中認不出老公、令自己印象深刻：「她在白冀兌與張健榮（鄭雨盛 飾）在監獄中打鬥後，走出監獄、手下為他點煙的一幕，覺得大開眼界，說『為甚麼你的表情與語氣可以這麼好？』」

玄彬與鄭雨盛在監獄有一場打鬥戲。（《韓國製造》劇集劇照）

玄彬增重30磅打造健碩身型 笑言令兒子覺得失去親切

至於玄彬與孫藝珍的愛子，由於《韓國製造》劇情與毒品、血腥暴力等元素相關，因此年紀尚幼的兒子並不適合觀看。但玄彬仍表示自己因為劇集增重30磅，打造更厚實健碩的身型，開玩笑指令兒子覺得失去親切感：「現在兒子應該覺得我像個巨人，不再是親切的爸爸了！」