夜王｜EJ Girls開拍前要上實戰課　楊偲泳︰同客傾偈先學隻手擺邊

2026賀歲片《夜王》，由黃子華、鄭秀文主演，《毒舌大狀》吳煒倫執導。電影以2012年的夜總會為題材，當然要有一班出色的女演員，而在戲中飾演「東日夜總會」小姐的一眾演員，就被統稱為「EJ Girls」。《香港01》早前就訪問了其中5位成員，分別是李芯駖、譚旻萱（Mandy）、楊偲泳（Renci）、林熙彤（Hazel）及鄧麗英。



其中5位EJ Girls，分別是林熙彤（Hazel）、鄧麗英、李芯駖、譚旻萱（Mandy）及楊偲泳（Renci）。（葉志明 攝）

一眾女演員齊闖夜場

要演好公關小姐角色，最直接不過是實地考察加向過來人取經，而EJ Girls在開拍前，就獲劇組安排到尖東一間夜總會搞「Lady Night」，實行置身現場，投入角色。Renci︰「拍攝前導演和製片組，安排全部女仔去夜總會感受一下，仲有專業的公關小姐教我哋點樣斟酒、同人傾偈隻手要放邊度、對眼要點望人。」除了這兩樣基本工架，芯駖還發現第三樣︰「部分小姐好鍾意玩頭髮，一邊傾偈一邊撩，然後個人又會坐低一點，有眼神交流的效果。」

EJ Girls在開拍前，就獲劇組安排到尖東一間夜總會搞「Lady Night」，實行置身現場，投入角色。（《夜王》劇照）

首次到訪，Mandy就覺得現今的夜總會，已沒有昔日電影中看到般繽紛，「比較似唱K的房間。」至於跟真正的公關小姐交談下，更覺她們比想像中單純︰「佢哋會講我知點樣對待客人，自己唔開心的時候都會有壓抑，她們是有問必答，好想將自己所知的，全數分享出來，亦都好清楚自己要賺到某個數就退下來，或者找到合適的對象，都會選擇唔做。」

其實EJ Girls到底有幾多人？真係要入場慢慢數。（《夜王》劇照）

楊偲泳理解片段被刪以大局為重

《夜王》其中一條預告，有兩幕性感場面來自楊偲泳及王丹妮，但在另一條製作特輯上，黃子華便透露她與阿Dee何啟華的情慾戲，將慘遭刪走。對於這殘忍消息，Renci都略知一二︰「我都要等睇埋首映先知，拍嘅時候的確要有好多排練，事前同阿Dee有好多溝通，令大家好投入去做呢件事。」至於若果屬實，會否感到可惜？「都理解的，如果有一日我有幸做到導演，都會想所有鏡頭可以留低，但我又好明白凡事要以大局為重，當下盡了力就可以。」

有指自己的情慾戲份都會被刪走，Renci都表示理解︰「如果有一日我有幸做到導演，都會想所有鏡頭可以留低，但我又好明白凡事要以大局為重，當下盡了力就可以。」（葉志明 攝）

譚旻萱化身黑絲殺手 麗英大玩制服誘惑

Mandy譚旻萱在戲中是枚后，行徑亦比較粗豪，這些都難不到她，最難反而是著黑絲。「我角色要著黑絲，要知道絲襪只要有一個窿，轉眼就成行爆晒線好顯眼，所以在拍攝過程打爆咗無數咁多對，最高紀錄係一日換咗廿對，多到劇組同事勸告我︰『不如試下今日剩係換5對吖！』又話我玫瑰腳，但明明我對腳好滑囉！」正因為位位都要以最靚體態示人，所以劇組都特別安排健康餐給女士們。Mandy︰「健康餐是白烚雞肉加白烚菜，汁都冇。」

譚旻萱因為一對「玫瑰腳」，化身成黑絲殺手。（葉志明 攝）

所有女演員當中，麗英最為突出，因為她是唯一飾演侍應，但又極渴望可以當小姐的一人︰「我個角色係有一個下海夢，對此永不放棄，而我都有制服誘惑，因為全套戲都係著侍應服，所以我去夜場當日，係要學點樣拎支酒、點樣斟、斟酒前又要跪低等步驟。」

女演員當中，麗英最為突出，因為她是唯一飾演侍應，但又極渴望可以當小姐的一人。（葉志明 攝）

芯駖拍浸浴戲差啲焗暈 林熙彤要慣性跟對手有身體接觸

芯駖在戲中年紀比較成熟，但仍堅持要扮青春小妹妹︰「導演一早同我講，有我個角色有幾九唔搭八，就做到幾九唔搭八，由妝扮到衣著都朝住錯的方向。其中有件肉色閃片裙，我相信有身之年都唔會再著。」芯駖有場跟Sammi對手戲，要浸住浴演，想不到這場戲對她而言是最難︰「因為要抵受好熱的溫度去講對白，大家都流晒大汗，仲有少少透唔到氣嘅感覺，但Sammi好厲害，冇乜異樣，仲畀把風扇仔我散熱，令我完全冇壓力，帶我入戲。」

芯駖有場跟Sammi對手戲，要浸住浴演，但因為要抵受高溫去講對白，大家都流晒大汗。（《夜王》劇照）

芯駖覺得最難模仿是公關小姐那份質地，要多加觀察。（葉志明 攝）

Hazel林熙彤在戲中叫BB，是主力賣可愛，除此之外，無限的制服造型就叫觀眾目不暇給︰「大家入場可以數下我有幾多套衫，每一套都係一個挑戰，服裝同事都好貼心，做好多保護措施貼好多膠紙，但原來膠紙貼得耐，撕出時係會連皮都磨損，所以靚都真係要付出代價。」由於Hazel角色是比較熱情，所以拍攝期間要養成一個慣性，跟異性不時有身體接觸。「唔可以抗拒，要習慣做得好自然咁，埋位前亦跟對手講明會接觸到邊度，有個共識。」

