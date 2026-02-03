犯罪101｜「雷神」孖「變形俠醫」賀歲　紳士大盜大戰正義刑警

犯罪懸疑鉅製《犯罪101》(Crime 101) 即將於2026年2月登陸大銀幕！電影集結荷里活一線金像級演員同場鬥戲，陣容鼎盛︰由「雷神」基斯咸士禾夫 (Chris Hemsworth) 領銜，聯同奧斯卡提名男星麥克雷法路 (Mark Ruffalo) 及金像影后荷爾芭莉 (Halle Berry) 同台交鋒，更集結憑《伊尼舍林的女妖》備受矚目的巴利高根 (Barry Keoghan)，以及《壯志凌雲：獨行俠》人氣女星蒙妮卡巴巴露 (Monica Barbaro) 助陣。超豪華陣容勢必火花四濺，成就今個馬年的賀歲代表。

電影《犯罪101》，將於年廿九晚（16/2）上映。（《犯罪101》海報）

雷神基斯咸士禾夫化親身上陣演飆車戲 超考演技獲動作指導大讚

故事講由基斯咸士禾夫飾演的Davis，一直渴望擺脫孤獨生活，雖然在事業上獲得驚人的成功，走出童年的赤貧，奪回本該擁有的舒適、安全感，以及對命運一定程度的掌控，但他無法偷走他最需要的信任、友誼和真摯的愛。咸士禾夫說：「這個角色與我之前演過的很不一樣，充滿力量感和陽剛氣質，雖然外表嚴肅，但內心極度脆弱。他選擇過這種與世隔絕，因為童年創傷而變得封閉，抗拒與人親近。這種感情和性格特質很有趣，值得去探索。」

咸士禾夫說：「這個角色與我之前演過的很不一樣，充滿力量感和陽剛氣質，雖然外表嚴肅，但內心極度脆弱。」（《犯罪101》劇照）

《犯罪101》有大量的追逐場景，雖然特技演員負責消化更危險和負責的動作戲，但咸士禾夫亦親身上場駕駛完成絕大部分追車戲。為《一戰再戰》和本片擔任特技指導的Jeremy Fry指演員親自開車演追逐戲並不常見：「演員在打鬥場面中出錯挨了一拳是一回事，但在車裏出錯就完全是另一回事了，咸士禾夫是少數能完美完成的演員。」

不過駕駛並非單純駕駛，同時也是演技大考驗！咸士禾夫表示Davis不是訓練有素的賽車手，駕駛方式帶有侵略性和有點不可預測，不能太過圓滑和放鬆，有種在邊緣試探的感覺。他指自己曾拍攝《一級雙雄》和其他作品，接受過大量駕駛訓練，都對這次表演有幫助。

咸士禾夫表示Davis不是訓練有素的賽車手，駕駛方式帶有侵略性和有點不可預測，不能太過圓滑和放鬆，有種在邊緣試探的感覺。（《犯罪101》劇照）

麥克雷法路化身正義刑警 警匪對決背後可有真正公義？

作為調查101號公路上連續搶劫案的主要警探，麥克雷法路飾演的Lou，只專注法律本身，沒有誰應得什麼的想法，他的原則很簡單：不可偷盜。他也以正直的態度對待Sharon，與她合作試圖追回那些令她公司損失慘重的贓物，這份正義也提醒Sharon並非每人都像她打交道的富人一樣心狠手辣或口是心非。

只要兩位走在一起，就有種復仇者回歸感覺。（《犯罪101》劇照）

雷法路自言也是被《犯罪101》的經典結構，以及顛覆劫案類型片的元素所吸引。（《犯罪101》劇照）

金像級影帝麥克雷法路飾演的Lou擁抱至善和理想主義，誠實、不走捷徑，並堅定追尋真相。和其他演員一樣，雷法路也被《犯罪101》的經典結構以及顛覆劫案類型片的元素所吸引：「我覺得這是部非常好的類型片，那種男人之間的較量、貓鼠遊戲、警匪對決的劇本，但它同時觸及更深層、更有趣的社會主題，探討什麼才是真正的正義，以及法律條文與法律精神之間的拉扯。」

雖然Lou找到破案苗頭，但他的同僚卻不認同他的做法，雷法路指：「這就是衝突所在，我想順著自己的想法追查下去，但洛杉磯警局因為追趕破案KPI等原因，大家都有其他目標和想法，只想走更容易、不那麼複雜的路。Lou在整部電影中都和同僚處於對立狀態。」