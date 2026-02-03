陽光女子合唱團｜票房破4億台幣　挑戰《海角七號》封印18年紀錄

台灣電影《陽光女子合唱團》，由陳意涵、翁倩玉及鍾欣凌等實力演員主演，於台灣上映剛好一個月，已迅速收達4億台幣（約9,900萬港元）票房成績，晉升到台灣電影影史第五名！大有機會挑戰保持了18年，由電影《海角七號》於2008年創下的5億3435萬台幣的冠軍紀錄。

《陽光女子合唱團》由上映至今票房一直有驚喜表現，不但破了導演林孝謙與編劇呂安弦之前《比悲傷更悲傷的故事》的2.5億台幣票房成績，更創下近十年來台灣電影單日票房最高的影史紀錄，更剛剛突破4億台幣關口！於電影突破4億大關，戲中的「歌唱擔當」孫淑媚說：「最感動的是很多觀眾陪著我們從一開始走到三億、四億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部，有次跟阿公聊天說我去看電影，阿公跟我說：『我也想要去看電影。』我跟他說：『好啊！下次帶你去看我演的電影。』那時候自己還沒演過電影。雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動。」

有觀眾看畢電影 跟親人大和解

導演則提到自己最受感動的是因為看完這部電影而聽到的一個故事：「其中有觀眾本身是被領養的，剛巧自己的父母也是殺人犯，看了《陽光女子合唱團》之後，讓這位觀眾願意回去重新認識親生爸爸媽媽。另一場放映場其中一位也是被領養的觀眾於看完電影之後，就在懇親電話中跟親人大和解。這些都是我在這段時間裡面得到最感動的回饋。希望這部電影讓很多事情多了一點點可能和更靠近，同時看到很多人在戲院裡面一起哭一起笑，希望大家可以多進戲院看各種不同類型的電影。」

剛過去的週末（1月31及2月1日）電影宣傳特別安排了台北、台中、高雄三地不同的演員與影迷碰拳活動，在廳內不僅可以聽到他們唱歌、跳舞還會跟觀眾「練笑話」，猶如一場可愛的電影同歡會，也洗去了看電影的眼淚。這些載歌載舞的表演以及與觀眾的互動一部分來自於導演林孝謙的創意迸發，他希望自己可以透過這些映後座談來感謝每一個來看《陽光女子合唱團》的觀眾們，更多一部分也是來自演員們自己的表演經驗和舞台底氣。因為他們的催化和互動也把《陽光女子合唱團》的票房數字繼續衝高上去。

香港亦由1月中開始周末放映優先場，反應同樣熱烈，戲中女性角色們悲歡離合的故事情節，引發許多觀眾的共感與共鳴。不少優先場現場夾雜著觀眾的笑聲與淚水交織，許多情節也讓人頻頻拭淚紅了眼眶。映後大家更大讚電影感動，更說是目前看過最好的電影！《陽光女子合唱團》於本週六日（2月7-8日）繼續加開多場優先場，並將於3月6日全線港澳戲院獻映！