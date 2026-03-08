專訪︱黃又南徐天佑關係疏離　樂觀望再同框：大約五年沒有聯絡

香港歌影雙棲男演員黃又南，醞釀八年新作《再見UFO》即將於3月19日正式上映，早前更於「第44屆香港電影金像獎」提名10項大獎，包括讓黃又南首度入圍「最佳男配角」最後五強，繼出道當年再次提名演技獎項。黃又南於2001年參演陳果執導作《香港有個荷里活》出道，並與徐天佑組成男子組合Shine，音樂作品紅透千禧年初，適逢《再見UFO》面世兼組合成軍25周年，黃又南早前接受《香港01》專訪，與天佑在銀幕重逢前，回顧出道里程、Shine組合的關係建立、轉變及疏離，並大方分享組合重聚的可能與感受。

黃又南憑《再見UFO》入圍金像獎最佳男配角。（潘樂文 攝）

《再見UFO》於「第44屆香港電影金像獎」入圍10項大獎。（《再見UFO》電影海報）

《再見UFO》由蔡卓妍、黃又南及徐天佑主演。（梁碧玲 攝）

黃又南合組Shine爆紅 與徐天佑好老友：試過同居兩次

黃又南與徐天佑分別出道後，組成男子組合Shine後爆紅，當年〈燕尾蝶〉、〈心頭好〉與〈18相送〉等歌曲燴炙人口，成為數代年輕人成長回憶。回想Shine的起點，黃又南嘴角藏不住喜悅，表示：「拍攝完《香港有個荷里活》後，我與天佑便到日本受訓，大約九個月到一年時間，學習日文、跳舞甚至K-1拳擊。」又南憶述抵達日本前，與天佑在半年相處之間已成為朋友：「我們已經非常友好，更住在同一間屋，所以曾經開玩笑指，其實我們試過兩次同居，在日本差不多一年、在台灣則六個月。」

黃又南笑言曾兩度與徐天佑「同居」，分別為日本受訓及在臺灣工作期間。（潘樂文 攝）

黃又南與徐天佑出道後組成男子組合Shine。（《電影男孩》唱片封面）

Shine出道後旋即爆紅，曾推出多首膾炙人口的歌曲。（《心頭好》唱片封面）

徐天佑單方面決定離巢 黃又南：我哋冇不和、冇鬧交

《再見UFO》於2018年拍攝完畢，徐天佑卻於2019年決定離開經理人公司，間接讓電影成為Shine目前最後一次同框作品。組合雖然未曾宣布解散，然而黃又南對於天佑決定離開感到惋惜：「離開是天佑的決定，我亦要尊重他的選擇。當然我覺得可惜，但他決定背後一定有他的原因。」又南表示當時未向天佑表達挽留，僅單方面接受離巢決定，彼此亦並非爭執不和下分道揚鑣：「首先我們沒有不和，過程未有爭執，僅為他希望向另一方面發展。」又南坦言與天佑在長近20年的合作中，不時因為大小事有過爭執，但每次均為工作，不為私人意見與觀點。

徐天佑於2019年離開經理人公司後，間接令《再見UFO》成為Shine目前最後一次同框作品。（梁碧玲攝）

黃又南尊重天佑離開的決定。（潘樂文 攝）

黃又南強調與徐天佑並無不和。（潘樂文 攝）

黃又南透露五年未與天佑聯絡 對Shine再同框態度開放

徐天佑離開經理人公司後，與黃又南曾同場亮相公開活動時略顯疏離隔閡，又南坦言至今多年未有聯繫：「我估計大約長達五年沒有聯絡。」至於三月上映的《再見UFO》會否成為Shine最後同框告別之作，又南則對未來抱持樂觀態度：「實在說不準，我覺得在對的時候，Shine會重新出來。當然持開放態度，我們沒有吵架，彼此沒有對立。」與Shine一同成長的樂迷觀眾，相信仍會繼續期盼，黃又南與徐天佑於《再見UFO》後再度合作，一同揭開組合新篇章。

黃又南透露與徐天佑約五年沒有聯絡。（潘樂文 攝）

黃又南對Shine再度合體抱持樂觀態度。（潘樂文 攝）

徐天佑離開經理人公司後，曾與黃又南同場出席公開活動，在主持人與傳媒要求合照時露出尷尬笑容。（葉志明攝）