古天樂久等23年再度出碟　情人節面世日本率先預購披露售價

古天樂入行逾30年，演過無數經典角色，亦得過無數電影獎項，不過要數最震驚粉絲的，應該是曾經揚威《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，獲得全港歌迷投選為「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」。今日（6/2），這位我最喜愛男歌手，時隔23年推出新專輯，不單在情人節當日面世，專輯更在日本Tower Records作預售，認真不得了。

古天樂最新專輯有兩個封面，其中一個以大側面呈現。（大會提供）

另一封面是全身照，架上黑超示人。（大會提供）

23年前《Mr Cool》後 首度推出精選大碟

古天樂自2003年5月31日推出，在大國文化旗下的個人專輯《Mr. Cool》後，已經多年未有再出碟，雖然期間都不時為電影推出主題曲，但都是單曲形式及網上收聽，未有作實體出售。隨著與林峯合唱的《天命最高》唱到街知巷聞，古天樂正式宣布將推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，鐵定2月14日情人節面世，更率先曝光型爆宣傳照及唱片封套。

古天樂自2003年5月31日推出，在大國文化旗下的個人專輯《Mr. Cool》後，已經多年未有再出碟。（網上圖片）

精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》，歌單集合了古天樂歷年來經典金曲，包括《男朋友》、《今期流行》、《天真》、《像我這種男人》、《吻得到 愛不到》、《Mr. Cool》、《(一個男人)一個女人和浴室》，聯同劉德華為《掃毒2天地對決》破天荒合唱的主題曲《兄弟不懷疑》，還有向張國榮致敬、與古巨基合唱的《當年情》，當然少不了偕林峯為《尋秦記》唱出的合唱版《天命最高》。雖然尚未有出新歌企劃，但精選專輯一次過網羅25年來的代表作。而咋日，日本的Tower Records更作出預購，預售價為7090日圓（約350港元），而且封面更加上朦朧效果，保持神秘感。

日本Tower Record以 7090日圓預售，封面更作朦朧效果。（網上圖片）

英國母帶處理 同時推出黑膠應市

為隆重其事，專輯的母帶處理（Mastering）更特別在英國進行，全碟十首歌曲由古生親自挑選，更難得地打破各大單位的版權界限，實屬難得。與此同時，引發全城曼德拉效應的《天命最高》，項少龍早前趕返現代再進錄音室，以「原汁原味」灌錄這次新版本，更將多年前一直唱錯的「亂局亦一樣人定」，以原裝正版歌詞「亂局亦一樣入定」重唱一次，25年後來一次集體回憶篡改。

早前就《天命最高》第一句，到底係「誰求誰」定「誰和誰」，惹起熱討。（影片截圖）

《天命最高 BACK TO THE PAST》的宣傳攻勢已告展開，古天樂將為專輯舉辦簽名會活動，唱片除以實體CD上架外，還同時有黑膠（彩膠）應市，是古生首次推出的黑膠專輯唱片，會以兩款封套限量發行，粉絲絕對值得紀念珍藏，亦鐵定下星期開始接受預訂。