電競女孩︱袁澧林張蔓莎五大女神首映將Cosplay　邀觀眾組隊合照

電影《電競女孩》（Gamer Girls）日前（2月4日）於鹿特丹影展（IFFR）舉行國際首映，監製廖婉虹、導演白瑋琪、楊帆聯同演員袁澧林、張蔓莎、伍詠詩、吳家忻遠赴荷蘭出席，於映前與觀眾見面合照，讓來自世界各地的觀眾率先與電影團隊近距離交流。映後問答（Q&A）反應熱烈，觀眾對電影以年青女生為心中理想世界而奮鬥的劇情有強烈共鳴感，而且對電影的美術設計、人物造型及視覺效果十分欣賞。團隊透過電影與現場觀眾對青年人夢、自我賦權的歷程、香港電影及電競文化等等內容交流討論。

電影公司今日同時宣布《電競女孩》正式委任法國獨立電影發行廠牌公司 Reel Suspects作為《電競女孩》全球銷售代理，並即時把電影帶到柏林電影市場介紹給世界各地電影節、院商及影視平台。Reel Suspects 成立超過三十年，專注發行具獨特風格、有原創性、藝術性等全球影片。行政總裁 Matteo Lovadina認為《電競女孩》是一部極具衝勁力的導演處女作品，透過一班香港年輕女性電競選手的熱血精神，釋放出澎湃能量。

《電競女孩》以女電競選手為主角，更代表香港揚威海外！（《電競女孩》電影劇照）

五大女神將以遊戲造型現身麥花臣 邀觀眾以自選英雄人物造型入場

《電競女孩》將於旺角麥花臣場館舉行一連兩晚宣傳活動，分別於 2 月 25 日舉行「釋放你的英雄靈魂」首映禮及 2 月 26 日舉行「一拍埋，就結隊，小小音樂會」，讓觀眾在大場館感受電影中電競對戰的臨場感。大會於首映日（25/2）將足本放映全套電影，希望帶給觀眾一種置身其境的感受。映後有神秘嘉賓主持約一小時的分享會，由電影台前幕後團隊詳盡拆解電影拍攝，美術，人物造型及遊戲世界的視覺效果場面。翌日（26/2）由電影主題曲的創作魂張天穎、張蔓莎聯同新生代歌手陳宗澤、吳家忻、劉君冬等live 演繹電影歌曲及各自新歌，袁澧林、伍詠詩、杜曦駿亦預告準備神秘表演。Gamer Girls 全員更會以角色遊戲造型現身，與觀眾合照互動，鼓勵入場觀眾以自己喜歡的英雄人物造型到場，實現一拍埋，就結隊的團魂凝聚精神。

袁澧林、張蔓莎等五大「電競女神」將Cosplay戲中遊戲角色造型登場。（《電競女孩》電影劇照）

五位「電競女神」都會cosplay以上造型出席。（《電競女孩》IG圖片）

門票於2月6日於CAST Ticketing公開發售，每場門票不論票價均贈送各式電影特別版禮品，每款都帶有團隊的心思。另大會特設兩款特別版隊員證：「Gamer Girls 隊員證」【限量50位】及「電競茶餐廳隊員證」【限量100位】，將入場觀眾升級成真正「玩家」。

五位「電競女神」更邀請觀眾一齊扮遊戲英雄組隊合照！（《電競女孩》電影劇照）

整個麥花臣活動由放映、分享會、音樂表演到拍照互動，希望能為觀眾帶來另一種觀賞電影體驗，讓每位現場觀眾都可以釋放自己的英雄靈魂，和 Gamer Girls 一起集結上陣，見證《電競女孩》這幾年的經歷及成長。活動門票現已公開發售，影迷及電競粉絲可即上網購票，緊貼《電競女孩》社交平台（@gamergirlsfilm）了解最新場次、購票及週邊等詳情，一同結隊支持本地原創電競電影。