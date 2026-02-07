鍾麗緹賀幼女16歲生日　餅印一樣顏值有望更勝兩位家姐

九十年代女神鍾麗緹，近年雖然幾乎絕跡香港影壇，然而觀眾對她早年拍攝的《至尊三十六計之偷天換日》及《破壞之王》等舊作印象均非常深刻，成為幾代影迷心目中的混血女神！曾三度結婚的鍾麗緹，與首任丈夫誕下長女張敏鈞（Yasmine），與第二任丈夫誕下二女張思捷（Jaden）及三女張凱琳（Cayla），其中三女張凱琳日前轉眼16歲生日，近年暴風式成長，繼承媽媽的混血五官似足餅印，顏值有望更勝兩位家姐！

性感女神鍾麗緹育有三位女兒。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹的兩位小女兒Jaden（右二）及Cayla（左一），一直與母親長居於北京。（鍾麗緹IG圖片）

性感女神鍾麗緹年前曾攜同三位女兒亮相節目。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla年紀輕輕已有名模級顏值。（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹小女兒Cayla已經打扮得相當成熟。（張凱琳IG圖片）

Cayla外出時打扮得超齡成熟、十足名門千金一樣！（張凱琳IG圖片）

鍾麗緹幼女16歲生日暴風式成長

鍾麗緹幼女張凱琳，一直與母親長居於北京，正就讀北京一所國際學校，並活躍於社交媒體，不時分享千金式生活與校園點滴。鍾麗緹日前為幼女慶祝生日，難得一家五口與祖父母齊人聚會，媽媽準備鋪滿提子的巨型蛋糕，為Cayla戴上皇冠型生日帽，慶祝幼女邁向成熟，亦更新愛女暴風式成長最新外貌！

鍾麗緹於家中為三女張凱琳慶祝16歲生日。（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹難得再與三位女兒相聚。（鍾麗緹IG圖片）

幼女張凱琳遺傳母親神顏值 合照樣貌完全餅印一樣

鍾麗緹難得與三位女兒同場合照，除了曾參加選美得奬的長女張敏鈞、被內地網民大讚擁有名模級美貌的二女張思捷外，幼女張凱琳亦以遺傳到母親神級顏值，母女不論尖削臉型、水汪汪深邃大眼及筆挺鼻型均非常相似！鍾麗緹連環分享三張與老公張倫碩、Cayla的合照，三人一齊擺出搞怪表情，除了突顯鍾麗緹童顏不老外，母女樣貌幾乎完全餅印一樣，連笑容都一模一樣！

鍾麗緹與Cayla合照時似樣到餅印一樣。（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹與Cayla連笑容都一模一樣！（鍾麗緹IG圖片）

鍾麗緹與Cayla合照時一齊擺出搞怪表情！（鍾麗緹IG圖片）

Cayla有望顏值更勝兩位家姐！（鍾麗緹IG圖片）