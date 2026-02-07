亞洲電影大獎｜三場重量級大師班　黃東赫賈樟柯章子怡與觀眾交流

亞洲電影大獎學院因為宏福苑事件，今年將停辦頒獎禮，但其他學術交流依然進行，包括會舉行三場大師班講座，分別為全球現象級影集《魷魚遊戲》主創黃東赫、入選歐洲三大影展的導演賈樟柯，以及國際影壇的亞洲影后章子怡。學院同時公布三位來自不同地區的新生代亞洲演員擔任本屆亞洲電影大獎青年大使，包括洪天逸 (Mean) 、許恩怡及蔡凡熙。

Netflix 史上收視冠軍 《魷魚遊戲》靈魂人物黃東赫

《魷魚遊戲》之所以成為全球現象，不只因為故事的震撼力，更在於黃東赫把原本天真無邪的童年遊戲，拍成冷靜而殘酷的生存考驗，建構成一個高度完整且極具辨識度的影集世界。在《魷魚遊戲》之前，黃東赫已走過漫長的創作歷程，從題材沉重的《無聲吶喊》，到溫情動人的喜劇《重返20歲》，不斷在不同類型中嘗試與累積。本場大師班將以《魷魚遊戲》為起點，回望他一路走來的創作軌跡，分享他多年的經驗，最終如何凝聚成一部引發全球共鳴的作品！

賈樟柯以貼近現實的影像語言，長期聚焦時代與城市變遷，透過小人物和日常細節，記錄一代人的情緒和生活狀態。（大會提供）

中國當代最重要導演之一賈樟柯 平凡街道與人物拍成時代記憶

賈樟柯以貼近現實的影像語言，長期聚焦時代與城市變遷，透過小人物和日常細節，記錄一代人的情緒和生活狀態。從《小武》《站台》到《三峽好人》，他一部又一部作品把最貼近生活的故事，拍成能被全球觀眾理解的情感——明明是中國的街道與人，卻總能牽動不同地方觀眾心裏的那種共鳴。

章子怡在國際影壇一直佔上重要位置，一次又一次成為國際影展評審。（大會提供）

入選中國電影百年百位優秀演員 國際影壇的亞洲影后章子怡

早在事業初期，章子怡已能駕馭複雜的角色，於《茉莉花開》中一人分飾三角，橫跨三代女性命運，細緻刻畫中國家庭與女性在不同年代中的掙扎和成長，讓國際影壇看見來自中國的新生代女演員如何以角色書寫時代。在當時以男性為主導的全球電影工業環境下，她憑藉實力與自信走出屬於自己的一席之地，奠定她在國際影壇的重要位置，甚至一次又一次成為國際影展評審。

新一代亞洲電影聲音

亞洲電影大獎學院每年邀請青年演員擔任青年大使，本屆青年大使包括洪天逸 (Mean) 、許恩怡及蔡凡熙。三位演員來自不同地區，作品背景各異，卻同樣展現出願意跳出既有定位、持續挑戰自我的態度，正好反映亞洲電影新生代多元的狀態。