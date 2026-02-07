金多寶訪問｜金燕玲最錫鍾雪瑩　呂爵安自愧李尚正面前︰我係嘍蟻

2026年的賀歲片《金多寶》，由金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安(Edan)及李尚正主演，故事講述一家人以為自己中咗六合彩8000萬，但其實是孫女鍾雪瑩冇買到，結果要用盡方法去騙開始有腦退化的嫲嫲，希望她在人生最後一段日子過得愉快。金燕玲向來有一股強勁的氣場，今次要飾演親切的嫲嫲，她坦言一樣冇變，片場的氣場依然。不過她其實口硬心軟，而從今次合作，更對三位後輩有不同的點評，從細微看到幾位的優點。

2026年的賀歲片《金多寶》，由呂爵安(Edan)、鍾雪瑩、金燕玲及李尚正主演。（葉志明 攝）

鍾雪瑩開工即中六合彩

電影講一家人中六合彩，那麼幾位現實中又有冇橫財運呢？金燕玲一馬當先搶答︰「我好犀利㗎，可以一個都唔中，你跟我買冇買嗰啲就得。」阿正都坦言欠橫財，原因可能是一次將財神拒諸門外。「之前中過幾百蚊，仲係用紙的年代，結果冇去領獎，從此就冇再中過。」Edan都是冇橫彫，四位當中唯一鍾雪有，還要在開工當日就拎到好意頭。「套戲的開工利是是一張六合彩飛，結果全組得我一個中，都係安慰獎幾十蚊，但已經好開心。」

《金多寶》以一家人中六合彩為題材，講述一家人經歷的變化。（《金多寶》劇照）

金燕玲自認氣場大︰我一工作就好專注

玲姐向來予人氣場大的印象，對此她直認不諱︰「我一工作就好專注，如果身邊有人傾偈，我都會出聲︰『背緊對白呀，唔好嘈！』我唔係要鬧人，係工作時需要全神貫注。」幾位後輩都深表認同，開工時都未敢打搞玲姐，唯獨鍾雪是比較勇敢的一個︰「我算最敢嗰個，戲外都敢同玲姐傾偈。」

有這份膽量，源於玲姐對她的特別疼愛。金燕玲︰「之前都冇同佢合作過，係有次編劇會聚會，陳茂賢帶我去個飯局，當時成圍人個個走去食煙，得番我同佢，佢就主動走過嚟自我介紹，又陪我坐。我當時已經知佢係邊個，因為蘇施黃睇完《填詞L》有讚過佢。另一次又係電影宣傳，又係其他人唔知咩原因行開晒，於是佢又走埋嚟陪我坐，傾下偈。係好小事，但就見到呢個小朋友好有心，見得我一個老人家就嚟陪下我、照顧我，所以對佢印象好深！」直至導演翁子光找玲姐拍戲，問到會由哪位演員演自己孫女，得知是鍾雪便直呼︰「好呀，我鍾意佢，本身都鍾意佢，所以拍到一個嫲嫲點樣錫個孫時，唔使專登去演，好自然。」

金燕玲自言好鍾意鍾雪瑩呢位後輩︰「所以拍到一個嫲嫲點樣錫個孫時，唔使專登去演，好自然。」（《金多寶》劇照）

Edan自帶「鄉音」演土豪︰合作過先夠膽向導演提出

既然玲姐力讚鍾雪，記者便追問對另外兩位後輩又有何睇法？金燕玲︰「Edan合作前，我都知佢係邊個，第一日見面就係喺大宅，佢個土豪造型令我好驚訝，我知道佢係偶像唱歌，能夠可以冇偶像包袱去演角色，係做演員嘅先決條件。做演員嘅，能夠做到每個角色一出嚟就知係邊個角色，就係成功嘅演員，我唔知佢接呢個角色公司有冇畀壓力佢啦，但見到佢係好搏好投入。」

原來土豪造型都是Edan向導演建議。（《金多寶》劇照）

原來土豪造型都是Edan向導演建議︰「本身劇本寫個角色係冇鄉音，到第一次見導演就建議加入去，導演又覺得好。其實因為之前同導演合作過，我先夠膽向佢提出，事後延伸到演呢個角色時，到底幾時要有鄉音，幾時冇，都幾有趣。」

呂爵安在李尚正面前，對於自己的搞笑自愧不如。（葉志明 攝）

李尚正搞笑能力MAX 呂爵安︰喺佢面前唔好講我搞笑啦

至於阿正，玲姐坦言未看過他的作品，但當知道將要由阿正飾演自己兒子，便專登找他的訪問看。「睇下佢做訪問，聽下佢講嘢，有工作接觸前，要先多啲了解對方。知道後生點諗，我都要學下後生啲講嘢梗式。」對於阿正的搞笑功力，Edan都自愧不如︰「喺佢面前唔好講我搞笑啦，佢係泰斗呀，喺佢面前我係嘍蟻。」雖然今次是繼《死屍死時四十四》，二人再次合作，但Edan覺得今次才正式享受到那份火花︰「上次合作完好似冇合作過咁，因為自己太緊張，個角色又要飲酒又盛，自己又新人一個，所以合作時冇乜感覺到。」呢刻阿正都不忘搶口︰「我印象好深呀，話晒都係同明星合作。」對於鍾雪做自己女兒，阿正都有另一款搶口︰「我冇演過老竇角色，都係跟雪姐學嘢啦，我都懷疑自己現實中，如果真係有個仔有個女，我都未必做得好。」

對於有網民看過《 金多寶》的預告，便稱劇情似《富貴逼人》欠新意，金燕玲都有聽過︰「首先我冇睇過《富貴逼人》，唔知似唔似，但部分人睇完預告就已經話好笑咩？咪又係呢啲戲……你都未睇，畀個機會大家，睇咗先吖。我覺得唔理似定唔似，重點係部戲想表達咩，呢部係可以令觀眾笑同喊嘅戲，喊唔係凄涼嘅喊，係感人。」

鳴謝

場地︰Lubuds Group, FWD House 1881

金燕玲

化妝︰Stephen Lau @Stephenmakeup

鍾雪瑩

化妝︰Vanessa Wong

髮型︰Hillnex Lee

呂爵安

化妝︰San @powderclub_hk

髮型︰Man Chan @CHIC PRIVATE i salon

造型︰Anson Lau

服裝︰Jw anderson from ITHK, Teamwang from Harvey Nichols HK, Kinks lab, Both paris

李尚正

化妝及髮型︰Yaku