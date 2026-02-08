雙囍︱日本「國民初戀」驚喜客串空姐　仙氣外貌不輸影后余香凝

台灣家庭溫情喜劇《雙囍》，由許承傑執導，劉冠廷、余香凝、庹宗華、楊貴媚及田啟文主演，劇情講述一對台港情侶步入婚姻，劉冠廷飾演的新郎高庭生被父母爭相主持婚禮，為了滿足父母並完成人生大事，高庭生便企圖在一日之內舉辦兩場婚禮，希望能夠瞞天過海。《雙囍》為余香凝憑《白日之下》奪得金像影后後首部主演作品，劇組雲集台灣香港實力派演員以外，原來更有一位日本「國民初戀」女神參演，顏值更絲毫不輸余香凝！

劉冠廷、余香凝。（《雙囍》電影劇照）

劉冠廷、余香凝。（《雙囍》電影劇照）

日本「國民初戀」客串空中小姐 仙氣外貌不輸余香凝

《雙囍》劇組拍攝時，特意邀請日本「國民初戀」女神吉岡里帆赴台客串演出，讓這位與余香凝同齡、仙氣外貌氣質絲毫不輸的日本女演員成為觀眾驚喜。雖然飾演的空中小姐角色戲份精簡，但導演許承傑卻透露左右劇情的關鍵性作用！吉岡里帆在《雙囍》花絮中亦向觀眾分享指：「這是一部能夠帶領大家找回生命中重要事物的電影，請各位務必走進電影院親身感受這部電影的魅力！」

吉岡里帆在《雙囍》裡客串飾演空姐。（《雙囍》電影劇照）

導演大讚做足功課：特別練習不同語言台詞

對於吉岡里帆客串參演《雙囍》，導演許承傑除了感到驚喜與榮幸外，亦透露吉岡里帆為客串角色亦做足準備、絕不欺場：「吉岡小姐在見面之前，已經做足功課，因為語言的不同，她更特別練習不同語言版本的台詞，非常敬業！讓我們看見日本一線演員高度投入的精神！」

日本女神吉岡里帆在《雙囍》中擔任關鍵性的特別演出。（《雙囍》劇照）

吉岡里帆早於《雙囍》去年在東京電影節登場時，已經與余香凝、劉冠廷等一同以演員身份亮相，過程更盡地主之誼為團隊充當翻譯。