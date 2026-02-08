奇跡俠｜荷里活超級英雄自嘲反諷　對MCU零認識都可輕鬆開劇

由《水行俠》「黑蝠鱝」耶也亞度馬甸II (Yahya Abdul Mateen II)、《尚氣與十環幫傳奇》「滿大人」賓京士利( (Ben Kingsley)聯手主演的MARVEL TELEVISION 全新8集劇集《奇跡俠》(Wonder Man)。現已於Disney+獨家上線。

《奇跡俠》由《尚氣與十環幫傳奇》「滿大人」賓京士利( (Ben Kingsley)，及《水行俠》「黑蝠鱝」耶也亞度馬甸II (Yahya Abdul Mateen II)聯手主演。 （《奇跡俠》劇照）

《奇跡俠》以友誼、浪漫、動作、奇幻、喜劇等豐富元素，透過對荷里活娛樂圈自嘲反諷，打開觀眾對超級英雄作品的全新想像！劇集沒有滿街滿巷的超能力人士與外星人，只有觀眾熟悉的荷里活景象與日常。《奇跡俠》以主角Simon Williams（耶也亞度馬甸II 飾）試鏡過程開局：一位擁有超能力的職業演員，竭力隱藏自己的異能，以凡人身份參與電影試鏡，爭取擔任戲中同名超級英雄電影《奇跡俠》的主角。劇集焦點集中於兩位演員的求職過程，當中情節對白更充滿對超級英雄作品的自嘲與反諷！

主角Simon Williams是一位擁有超能力的職業演員，竭力隱藏自己的異能，以凡人身份參與電影試鏡，爭取擔任戲中同名超級英雄電影《奇跡俠》的主角。（《奇跡俠》劇照）

劇集焦點集中於兩位演員的求職過程，當中情節對白更充滿對超級英雄作品的自嘲與反諷！（《奇跡俠》劇照）

創作團隊強調對MCU零認識的觀眾都可以輕鬆入戲，完全不必重溫相關作品；煲劇成本大減，歡迎MARVEL新舊粉絲一同追看。《奇跡俠》的源起居然與《尚氣與十環幫傳奇》有關！作為兩部作品的導演，Destin Daniel Cretton於拍攝《尚氣與十環幫傳奇》時覺得當中假扮「滿大人」的角色Trevor Slattery的故事十分新奇，而幕後演員賓京士利(Ben Kingsley)詮釋該角色的方法亦非常風趣，因而萌生出「Trevor Goes to Hollywood」這個想法。後來與MARVEL原本計劃以「奇蹟俠」角色做藍本的新作融合，奇蹟成為現今上線的《奇跡俠》：Trevor Slattery到荷里活爭取成為電影《奇跡俠》演員，遇上競爭者Simon Williams (耶也亞度馬甸II 飾演 )，展開一段「非一般超級英雄模式」的超級英雄故事。