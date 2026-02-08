金多寶｜游學修破冰揸ViuTV咪牌︰本來有拎「生氣」公仔但被沒收

由翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正及楊詩敏（蝦頭）主演的賀歲片《金多寶》，今晚（8/2）舉行首映。早前被網民發現有一段時間，未有在ViuTV亮相及受訪的游學修都有出席，更可以手執ViuTV咪牌接受訪問，似乎早前所講的誤會及問題都已順利解決。被問到出發前心情可有忐忑，游學修︰「如果事情冇好轉就返屋企。」

早前被網民發現有一段時間，未有在ViuTV亮相及受訪的游學修，在《金多寶》首映中可以手執ViuTV咪牌受訪。（廖雁雄 攝）

游學修在受訪前望一望咪牌，見到有ViuTV logo，便報以微笑，而現場觀眾亦以歡呼聲支持。問到是誰邀請他來《金多寶》首映，他表示是獲電影發行邀請︰「我覺得要嚟，因為係我好朋友鍾雪瑩嘅喜劇電影，又有Edan（呂爵安）同咁多位出色演員參與，仲有導演翁子光，細細個就睇佢啲戲，要支持一下。」他不知道Edan事前會否知道他會來，只強調鍾雪是知情︰「佢仲講埋我知幾點做訪問。」

游學修在受訪前望一望咪牌，見到有ViuTV logo，便報以微笑。（胡凱欣 攝）

游學修舉起所有咪牌，現場觀眾亦以歡呼聲支持。（胡凱欣 攝）

早前游學修不停在ViuTV的社交平台留言，又表示想要其中一隻吉祥物「生氣」的周邊，至今是否已順利獲得？「之前有位男團成員已經送咗畀我，我本來打算掛住出嚟首映，但被經理人沒收，佢驚我好似玩嘢咁。特別喜歡『生氣』因為佢形象鮮明，好有趣，想儲佢啲周邊。」至於是哪隊男團哪位成員？「我唔開名喇，費事搞到佢。」

「生氣」是ViuTV其中一隻吉祥物，游學修多次表示有趣，想儲牠的周邊。（影片截圖）

今次受訪可以拎ViuTV咪牌，是否代表事情已解決︰「我希望係解決咗啦，希望個誤會已經冇咗。」如果有機會到ViuTV拍劇或上綜藝節目，是否都冇問題？「好呀，我都真係好耐冇上，我見吳肇軒拍個節目（《骰界》）好似好開心，我都想上去拍下，好羨慕。所以而家做訪問就呼籲下，繼續搲撈，搲到有節目玩就仆到去，酬勞之後再計。」

游學修表示細細個已經睇導演翁子光的電影，所以一定要來支持一下。（廖雁雄 攝）

對於之前的反應，可有感覺太衝動？游學修就否認有衝動過︰「我今次冇呀，我冇鬧過人，我冇發過脾氣，今次乖咗好多，希望大家見證到我乖咗，冇再亂嚟。」至於早前上到JFFT頻道做節目，游學修表示因為自己（試當真）執咗笠，希望有多啲曝光，大家多多支持。「我而家想上HoyTV添！」