金多寶｜呂爵安扮張學友片段被刪　李尚正加戲要咀蝦頭

由翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安（Edan）、李尚正及楊詩敏（蝦頭）主演的賀歲片《金多寶》，昨晚（8/2）舉行首映。其中鍾雪瑩與呂爵安在戲中關係曖昧，曖昧到拍完都未知是否在演一對情侶，直到宣傳做訪問時才參透到，二人的關係是「陪伴」。呂爵安︰「而家睇落係啱啱好。」



呂爵安跟鍾雪瑩一起進場。（廖雁雄 攝）

戲中一家人來張大合照。（廖雁雄 攝）

全場都是呂爵安的粉絲。（廖雁雄 攝）

能夠跟翁子光導演合作，鍾雪瑩向傳媒透露一個小秘密︰「我當年係同一班朋友一齊入戲院睇《踏血尋梅》，能夠多年後跟導演翁子光及金燕玲合作，自己都好興奮，我仲專誠邀請一齊睇《踏血尋梅》班朋友嚟睇《金多寶》首映。」對於向來予人感覺充滿氣場的金燕玲姐姐，鍾雪就坦言完全沒有，好有親和力，冇乜破冰感覺。而呂爵安亦同意︰「絕對唔係大家想像中咁有氣場，佢係好專業，我自己就合作得好輕鬆，大家真係好似同一位

嫲嫲相處咁，好尊敬呢位老人家。」

（廖雁雄 攝）

電影中有一段一家人唱K的環節，呂爵安就自爆練咗張學友的歌曲。（廖雁雄 攝）

電影中有一段一家人唱K的環節，當收到通知後各自去練歌，呂爵安就自爆練咗張學友的歌曲︰「我係扮張學友唱歌，但應該剪走咗，希望票房好時會釋出畀大家睇。」另外今次片尾會有首主題曲，由Edan主唱，填詞的是鍾雪瑩加李尚正。鍾雪瑩︰「由於我跟阿正經常在的士內對戲，等拍時會同佢傾偈，知道佢對呢方面都有興趣，於是透過網絡，大家花一晚就寫起。」作為詞界前輩，又點睇呢位後輩表現呢？鍾雪瑩︰「優秀！」

妹頭在戲中飾演蝦頭的妹妹，意外地發現撞樣，阿正笑言自己都分不清。（廖雁雄 攝）

另外，一直是最好拍檔的李尚正加妹頭盧頌茵，雖然今次換上了蝦頭，但妹頭亦獲飾演蝦頭的妹妹角色，而且意外地發現撞樣，阿正都笑言自己都分不清。而蝦頭又爆阿正在戲中擅自加戲。「佢加咀戲呀，話中六合彩嗰下咀落嚟，但我係推開佢嘅，唔知最後有冇剪走。」阿正澄清是劇情需要，中六合彩當然要錫戲中老婆一啖。