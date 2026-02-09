金多寶｜翁子光借《夜王》對白道心聲　金燕玲感謝眾串星雪中送炭

由翁子光執導，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安（Edan）、李尚正及楊詩敏（蝦頭）主演的賀歲片《金多寶》，昨晚（8/2）舉行首映。今次是翁子光有份投資拍攝，被問到對票房期望，他直言要回本先，並借用賀歲片對手《夜王》中，鄭秀文一句對白表心聲。



《金多寶》是翁子光有份投資拍攝，被問到對票房期望，他直言要回本先。（廖雁雄 攝）

翁子光在台上，跟監製孫霏互立誓言，表示如果《金多寶》唔收得，會跟對方姓。事後問翁子光要幾多才叫滿意，他希望如戲中金多寶獎金一樣，有8000萬。不過他坦言最緊要回到本先。「呢部戲我真係投咗好多錢呀，即係好似鄭秀文喺《夜王》有句對白︰『我成世人都未試過爭人咁多錢』，我好想講呢句對白。」

《夜王》有句對白︰「我成世人都未試過爭人咁多錢」翁子光表示自己呢刻都想講呢句。（《夜王》預告截圖）

而首次參演賀歲片的金燕玲，表示已經聽到不少正評和口碑，大感安慰︰「即係我哋係一部有質素嘅戲，大家睇得開心又感動，希望票房可以令導演回本先。」在再三追問下，翁導終透露希望《金多寶》可以有《正義迴廊》的票房成績，便可以封蝕本門。《正義迴廊》於2022年以三級上畫，最終大收4300萬，大破歷年的三級片紀錄。

金燕玲坦言能夠跟一眾年輕人合作，非常開心。（廖雁雄 攝）

從《金多寶》預告中，見到有不少巨星客串，翁子光表示當中以邀請許冠文（Michael）是最大挑戰。「因為Michael已經唔係經常拍戲，雖然我搵佢都好爽快應承，幫得到就幫，但佢對劇本要求好嚴謹，唔單止自己的戲份，係成部戲都同我研究，覺得結局要怎樣。所以而家入場睇到結局覺得有驚喜，有七八成要歸功於Michael，佢要求一部戲要點完場令大家離場感最好。」

當金燕玲知道會由許冠文演自己老公，都非常緊張，在對方未首肯前不停問導演如何？應承了沒有？「佢係一位好值得尊敬的演員，仲有古生（古天樂）啦、鮑姐（鮑起靜）啦，大家都好幫手。錦上添花成日都有，但雪中送炭真係好難得，所以我哋好幸福。」