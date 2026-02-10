金像獎｜爾冬陞首回應DQ事件 引用《金剛經》「大家細品下」

《第44屆香港電影金像獎》今日（10/2）於香港文化中心，宣佈各個獎項的提名名單及公佈舉行日子為4月19日。在第一輪投票時，大會寄給選民的2025年度香港上映電影片單上，有4部電影在冇通知下被DQ，分別是《不赦之罪》、《送院途中》、《地母》及《今天應該很高興》，令4部電影未能入圍任何獎項。活動後，金像獎主席爾冬陞接受傳媒，就事件作首次回應。



主席爾冬陞就4部電影被金像獎DQ事件首作回應

就今年投票率下降，是否跟有4部電影被DQ有關？主席最初以輕鬆手法回應：「有咁嘅事？傳聞你要問番傳聞嘅人。」但在傳媒追問下，終再透露：「我其實喺過去一個月，一直諗緊點樣去回應，但我諗唔到一個令各方都滿意嘅說法。所以我就決定唔公開回應。」

爾冬陞就4部電影被金像獎DQ事件首作回應。（葉志明攝）

在場傳媒追問不回應會否令事年繼續發酵，爾冬陞就表示原定剛才就是最後回應，但再多講兩句：「你細品下剛才的說話，最後我畀兩句說話，『若見諸相非相，即見如來』，我代表金像獎董事祝大家馬年新年快樂，萬事勝意。」再有記者追問新演員獎安排時，主席亦只有重複回應：「自己品下句說話。」

爾冬陞以輕鬆手法回應回應DQ事件。（葉志明攝）

主席爾冬陞是引用自《金剛經》，意指若能看破世間一切表象（諸相）皆非真實恆常、本質為空（非相），不執著於形相，即能見到本具的智慧與佛性（如來）。是教人透過表相體悟其因緣無常的本質，進而得清淨心。

電影《不赦之罪》被DQ，令原先大有機會爭新演員獎的歐鎮灝（George）落空。（《不赦之罪》劇照）

電影《送院途中》獲香港電影發展局「首部劇情電影計劃」撥款資助，但最終都被DQ。（《送院途中》劇照）

去年底，金馬獎最佳女主角由《地母》范冰冰奪得，原可入圍金像獎再戰影后寶座。（金馬獎直播截圖）