金像獎2026提名名單|古天樂梁家輝爭影帝+章子怡陳法拉爭影后

撰文：莫匡堯
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第44屆香港電影金像獎將於今天2026年4月19日舉行，早前宣布入圍名單，公佈入圍角逐本屆18項大獎的候選名單。提名名單中，古天樂憑《尋秦記》及《私家偵探》兩部作品入圍「最佳男主角」獎，成為最矚目演員；影后舒淇則憑首部執導作品《女孩》同時提名「最佳導演」、「最佳編劇」及「新晉導演」三項幕後大獎。

本屆所有入圍作品中，以《風林火山》提名12項大獎數量最多，麥浚龍憑作品提名「最佳電影」、「最佳美術指導」並再次提名「新晉導演」獎；《尋秦記》以及《再見UFO》亦入圍超過10項大獎。

金像獎記者會上，影后衛詩雅、MIRROR成員呂爵安代表宣讀提名名單。（葉志明　攝）
《風林火山》於本屆金像獎提名12項大獎，數量冠絕一眾港產片。（《風林火山》劇照）

第四十四屆香港電影金像獎提名名單：

金像獎2026｜最佳電影

《尋秦記》
《世外》
《再見UFO》
《風林火山》
《醬園弄．懸案》

金像獎2026｜最佳導演

李子俊、周汶儒《私家偵探》
吳啓忠《世外》
陳可辛、韓帥《醬園弄．懸案》
梁栢堅《再見UFO》
舒淇《女孩》

金像獎2026｜最佳男主角

張繼聰《金童》
古天樂《私家偵探》
梁家輝《捕風追影》
陳家樂《像我這樣的愛情》
古天樂《尋秦記》

金像獎2026｜最佳女主角

許恩怡《無名指》
馬麗《水餃皇后》
章子怡《醬園弄．懸案》
陳法拉《贖夢》
廖子妤《像我這樣的愛情》

金像獎2026｜最佳男配角

杜德偉《風林火山》
陳湛文《UFO離奇命案》
袁富華《水餃皇后》
黃又南《再見UFO》
林家熙《拚命三郎》

金像獎2026｜最佳女配角

衛詩雅《再見UFO》
滕麗名《尋秦記》
鮑起靜《風林火山》
惠英紅《水餃皇后》
鄧濤《女孩不平凡》

金像獎2026｜最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》
李佳芯《金童》
蘇子茵《給愛麗絲》
李哲坤《捕風追影》
周衹月《逆轉上半場》

金像獎2026｜新晉導演

龔兆平《他年她日》
吳啓忠《世外》
郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》
麥浚龍《風林火山》
舒淇《女孩》

金像獎2026｜最佳編劇

《再見UFO》
《私家偵探》
《世外》
《女孩》
《UFO離奇命案》

金像獎2026｜最佳視覺效果

《觸電》
《贖夢》
《再見UFO》
《風林火山》
《尋秦記》

金像獎2026｜最佳音響效果

《尋秦記》
《捕風追影》
《世外》
《風林火山》
《蛟龍行動》

金像獎2026｜最佳原創電影歌曲

《他年她日》
《再見UFO》
《贖夢》
《女孩不平凡》
《世外》

金像獎2026｜最佳原創電影音樂

《再見UFO》
《世外》
《風林火山》
《尋秦記》
《他年她日》

金像獎2026｜最佳動作設計

《尋秦記》
《觸電》
《金童》
《風林火山》
《捕風追影》

金像獎2026｜最佳服裝造型

《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《他年她日》
《贖夢》

金像獎2026｜最佳美術指導

《他年她日》
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《世外》

金像獎2026｜最佳剪接

《尋秦記》
《風林火山》
《捕風追影》
《醬園弄．懸案》
《再見UFO》

金像獎2026｜最佳攝影

《風林火山》
《醬園弄．懸案》
《尋秦記》
《再見UFO》
《女孩》

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