2026金像獎完整提名名單｜衛詩雅淚崩宣布陳家樂爭影帝

香港電影金像獎協會今日（10日）為「第四十四屆香港電影金像獎」舉行記者會，公布本屆十八項大獎提名名單，大會邀請上屆金像影后衛詩雅及MIRROR成員呂爵安宣讀名單。提名名單中，古天樂憑《尋秦記》及《私家偵探》兩部作品入圍「最佳男主角」獎，成為最矚目演員；影后舒淇則憑首部執導作品《女孩》同時提名「最佳導演」、「最佳編劇」及「新晉導演」三項幕後大獎。

金像獎記者會上，影后衛詩雅、MIRROR成員呂爵安代表宣讀提名名單。（葉志明 攝）

本屆所有入圍作品中，以《風林火山》提名12項大獎數量最多，麥浚龍憑作品提名「最佳電影」、「最佳美術指導」並再次提名「新晉導演」獎；《尋秦記》以及《再見UFO》亦入圍超過10項大獎。記者會上，影后衛詩雅於宣讀「最佳男主角」入圍名單時，喜見好友陳家樂憑《像我這樣的愛情》首度提名，讀出陳家樂的名字竟一度淚崩，場面非常感動！

今年金像獎頒獎典禮，將於4月19日假香港文化中心舉行。

《風林火山》於本屆金像獎提名12項大獎，數量冠絕一眾港產片。（《風林火山》劇照）

「第四十四屆香港電影金像獎」提名名單：

最佳電影

《尋秦記》

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《醬園弄．懸案》

最佳導演

李子俊、周汶儒《私家偵探》

吳啓忠《世外》

陳可辛、韓帥《醬園弄．懸案》

梁栢堅《再見UFO》

舒淇《女孩》

最佳男主角

張繼聰《金童》

古天樂《私家偵探》

梁家輝《捕風追影》

陳家樂《像我這樣的愛情》

古天樂《尋秦記》

最佳女主角

許恩怡《無名指》

馬麗《水餃皇后》

章子怡《醬園弄．懸案》

陳法拉《贖夢》

廖子妤《像我這樣的愛情》

最佳男配角

杜德偉《風林火山》

陳湛文《UFO離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拚命三郎》

最佳女配角

衛詩雅《再見UFO》

滕麗名《尋秦記》

鮑起靜《風林火山》

惠英紅《水餃皇后》

鄧濤《女孩不平凡》

最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

蘇子茵《給愛麗絲》

李哲坤《捕風追影》

周衹月《逆轉上半場》

新晉導演

龔兆平《他年她日》

吳啓忠《世外》

郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》

麥浚龍《風林火山》

舒淇《女孩》

最佳編劇

《再見UFO》

《私家偵探》

《世外》

《女孩》

《UFO離奇命案》

最佳視覺效果

《觸電》

《贖夢》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

最佳音響效果

《尋秦記》

《捕風追影》

《世外》

《風林火山》

《蛟龍行動》

最佳原創電影歌曲

《他年她日》

《再見UFO》

《贖夢》

《女孩不平凡》

《世外》

最佳原創電影音樂

《再見UFO》

《世外》

《風林火山》

《尋秦記》

《他年她日》

最佳動作設計

《尋秦記》

《觸電》

《金童》

《風林火山》

《捕風追影》

最佳服裝造型

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄．懸案》

《他年她日》

《贖夢》

最佳美術指導

《他年她日》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄．懸案》

《世外》

最佳剪接

《尋秦記》

《風林火山》

《捕風追影》

《醬園弄．懸案》

《再見UFO》

最佳攝影

《風林火山》

《醬園弄．懸案》

《尋秦記》

《再見UFO》

《女孩》