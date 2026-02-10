金像獎2026完整提名名單|衛詩雅淚崩讀陳家樂+張繼聰古天樂爭影帝

香港電影金像獎協會今日（10日）為「第四十四屆香港電影金像獎」舉行記者會，公布本屆十八項大獎提名名單，大會邀請上屆金像影后衛詩雅及MIRROR成員呂爵安宣讀名單。提名名單中，古天樂憑《尋秦記》及《私家偵探》兩部作品入圍「最佳男主角」獎，成為最矚目演員；影后舒淇則憑首部執導作品《女孩》同時提名「最佳導演」、「最佳編劇」及「新晉導演」三項幕後大獎。

金像獎記者會上，影后衛詩雅、MIRROR成員呂爵安代表宣讀提名名單。（葉志明 攝）

本屆所有入圍作品中，以《風林火山》提名12項大獎數量最多，麥浚龍憑作品提名「最佳電影」、「最佳美術指導」並再次提名「新晉導演」獎；《尋秦記》以及《再見UFO》亦入圍超過10項大獎。記者會上，影后衛詩雅於宣讀「最佳男主角」入圍名單時，喜見好友陳家樂憑《像我這樣的愛情》首度提名，讀出陳家樂的名字竟一度淚崩，場面非常感動！

今年金像獎頒獎典禮，將於4月19日假香港文化中心舉行。

上屆影后衛詩雅代表宣讀金像獎入圍名單。（葉志明 攝）

影后衛詩雅盛裝出席記者會，裙裝大露背優雅不失性感。（葉志明 攝）

衛詩雅宣讀各項提名。（葉志明 攝）

衛詩雅讀到「最佳男主角」入圍名單時，突然眼泛淚光。（葉志明 攝）

衛詩雅讀出好友陳家樂名字時，一度淚崩。（葉志明 攝）

衛詩雅為好友入圍淚崩，場面非常感動。（葉志明 攝）

《風林火山》於本屆金像獎提名12項大獎，數量冠絕一眾港產片。（《風林火山》劇照）

「第四十四屆香港電影金像獎」提名名單：

金像獎2026｜最佳電影

《尋秦記》

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《醬園弄．懸案》

金像獎2026｜最佳導演

李子俊、周汶儒《私家偵探》

吳啓忠《世外》

陳可辛、韓帥《醬園弄．懸案》

梁栢堅《再見UFO》

舒淇《女孩》

金像獎2026｜最佳男主角

張繼聰《金童》

古天樂《私家偵探》

梁家輝《捕風追影》

陳家樂《像我這樣的愛情》

古天樂《尋秦記》

金像獎2026｜最佳女主角

許恩怡《無名指》

馬麗《水餃皇后》

章子怡《醬園弄．懸案》

陳法拉《贖夢》

廖子妤《像我這樣的愛情》

金像獎2026｜最佳男配角

杜德偉《風林火山》

陳湛文《UFO離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拚命三郎》

金像獎2026｜最佳女配角

衛詩雅《再見UFO》

滕麗名《尋秦記》

鮑起靜《風林火山》

惠英紅《水餃皇后》

鄧濤《女孩不平凡》

金像獎2026｜最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

蘇子茵《給愛麗絲》

李哲坤《捕風追影》

周衹月《逆轉上半場》

金像獎2026｜新晉導演

龔兆平《他年她日》

吳啓忠《世外》

郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》

麥浚龍《風林火山》

舒淇《女孩》

金像獎2026｜最佳編劇

《再見UFO》

《私家偵探》

《世外》

《女孩》

《UFO離奇命案》

金像獎2026｜最佳視覺效果

《觸電》

《贖夢》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

金像獎2026｜最佳音響效果

《尋秦記》

《捕風追影》

《世外》

《風林火山》

《蛟龍行動》

金像獎2026｜最佳原創電影歌曲

《他年她日》

《再見UFO》

《贖夢》

《女孩不平凡》

《世外》

金像獎2026｜最佳原創電影音樂

《再見UFO》

《世外》

《風林火山》

《尋秦記》

《他年她日》

金像獎2026｜最佳動作設計

《尋秦記》

《觸電》

《金童》

《風林火山》

《捕風追影》

金像獎2026｜最佳服裝造型

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄．懸案》

《他年她日》

《贖夢》

金像獎2026｜最佳美術指導

《他年她日》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄．懸案》

《世外》

金像獎2026｜最佳剪接

《尋秦記》

《風林火山》

《捕風追影》

《醬園弄．懸案》

《再見UFO》

金像獎2026｜最佳攝影

《風林火山》

《醬園弄．懸案》

《尋秦記》

《再見UFO》

《女孩》