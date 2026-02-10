金像獎2026完整提名名單|衛詩雅淚崩讀陳家樂+張繼聰古天樂爭影帝
香港電影金像獎協會今日（10日）為「第四十四屆香港電影金像獎」舉行記者會，公布本屆十八項大獎提名名單，大會邀請上屆金像影后衛詩雅及MIRROR成員呂爵安宣讀名單。提名名單中，古天樂憑《尋秦記》及《私家偵探》兩部作品入圍「最佳男主角」獎，成為最矚目演員；影后舒淇則憑首部執導作品《女孩》同時提名「最佳導演」、「最佳編劇」及「新晉導演」三項幕後大獎。
本屆所有入圍作品中，以《風林火山》提名12項大獎數量最多，麥浚龍憑作品提名「最佳電影」、「最佳美術指導」並再次提名「新晉導演」獎；《尋秦記》以及《再見UFO》亦入圍超過10項大獎。記者會上，影后衛詩雅於宣讀「最佳男主角」入圍名單時，喜見好友陳家樂憑《像我這樣的愛情》首度提名，讀出陳家樂的名字竟一度淚崩，場面非常感動！
今年金像獎頒獎典禮，將於4月19日假香港文化中心舉行。
「第四十四屆香港電影金像獎」提名名單：
金像獎2026｜最佳電影
《尋秦記》
《世外》
《再見UFO》
《風林火山》
《醬園弄．懸案》
金像獎2026｜最佳導演
李子俊、周汶儒《私家偵探》
吳啓忠《世外》
陳可辛、韓帥《醬園弄．懸案》
梁栢堅《再見UFO》
舒淇《女孩》
金像獎2026｜最佳男主角
張繼聰《金童》
古天樂《私家偵探》
梁家輝《捕風追影》
陳家樂《像我這樣的愛情》
古天樂《尋秦記》
金像獎2026｜最佳女主角
許恩怡《無名指》
馬麗《水餃皇后》
章子怡《醬園弄．懸案》
陳法拉《贖夢》
廖子妤《像我這樣的愛情》
金像獎2026｜最佳男配角
杜德偉《風林火山》
陳湛文《UFO離奇命案》
袁富華《水餃皇后》
黃又南《再見UFO》
林家熙《拚命三郎》
金像獎2026｜最佳女配角
衛詩雅《再見UFO》
滕麗名《尋秦記》
鮑起靜《風林火山》
惠英紅《水餃皇后》
鄧濤《女孩不平凡》
金像獎2026｜最佳新演員
鄧濤《女孩不平凡》
李佳芯《金童》
蘇子茵《給愛麗絲》
李哲坤《捕風追影》
周衹月《逆轉上半場》
金像獎2026｜新晉導演
龔兆平《他年她日》
吳啓忠《世外》
郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》
麥浚龍《風林火山》
舒淇《女孩》
金像獎2026｜最佳編劇
《再見UFO》
《私家偵探》
《世外》
《女孩》
《UFO離奇命案》
金像獎2026｜最佳視覺效果
《觸電》
《贖夢》
《再見UFO》
《風林火山》
《尋秦記》
金像獎2026｜最佳音響效果
《尋秦記》
《捕風追影》
《世外》
《風林火山》
《蛟龍行動》
金像獎2026｜最佳原創電影歌曲
《他年她日》
《再見UFO》
《贖夢》
《女孩不平凡》
《世外》
金像獎2026｜最佳原創電影音樂
《再見UFO》
《世外》
《風林火山》
《尋秦記》
《他年她日》
金像獎2026｜最佳動作設計
《尋秦記》
《觸電》
《金童》
《風林火山》
《捕風追影》
金像獎2026｜最佳服裝造型
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《他年她日》
《贖夢》
金像獎2026｜最佳美術指導
《他年她日》
《風林火山》
《尋秦記》
《醬園弄．懸案》
《世外》
金像獎2026｜最佳剪接
《尋秦記》
《風林火山》
《捕風追影》
《醬園弄．懸案》
《再見UFO》
金像獎2026｜最佳攝影
《風林火山》
《醬園弄．懸案》
《尋秦記》
《再見UFO》
《女孩》