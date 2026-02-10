金像獎｜衛詩雅見陳家樂即爆喊 「屋企排練時明明好專業」

《第44屆香港電影金像獎》今日（10/2）公布入圍名單，大會邀講衛詩雅及呂爵安（Edan）負責宣布入圍名單。其中衛詩雅讀到男主角名單見有陳家樂，已忍唔住爆喊，事後他接受訪問，表示一直在家中練習都表現得好專業。」

衛詩雅自爆近日已幻想陳家樂可獲提名，所以當見到他的名便爆喊。（葉志明 攝）

衛詩雅：「我一直都想陳家樂入到男主角，所以腦內不斷預演，同自己講專業的，大會專誠搵你宣布，喺屋企排練都專業，但唔知點解嚟到就忍唔到。初初想逐個讀，慢慢抽出嚟，但最後都忍唔住，一抽出嚟就見到『陳家樂』個名，然後就忍唔到。」

同時衛詩雅亦憑《再見UFO》入圍女配角，她表示當時心情好混亂，連甚麼對手都冇細聽。只覺得能夠以一部8年前的作品入圍，心情好特別：「我早前都有再看一次，我係滿滿嘅骨膠原。」

衛詩雅以露背晚裝亮相。（葉志明 攝）

另外，呂爵安（Edan）在宣布名單時，要講泰文人名，都流利出色，他表示練習了一段時間：「雖然練咗好耐，但當時都好怯，因為本身有拼音畀我練習，我以為到宣布時都有拼音喺度，但原來係冇，所以要靠記憶，望住泰文讀出嚟。」

昨晚，Edan跟《金多寶》團隊去《夜王》首映，原來這是他跟阿Dee的想法。（葉志明 攝）

昨晚，Edan跟《金多寶》團隊去《夜王》首映，原來這是他跟阿Dee的想法。「而家都有對手，爭票房，大家目標都一致。好睇就推介畀朋友，好好睇就睇多幾次。」Edan更發覺《夜王》入面對白，有講了兩次金多寶。「最有趣係我哋部戲個金多寶係8000萬，《夜王》入面都係講8000萬，冇夾過，可以拍住睇。」