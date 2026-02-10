尋秦記｜古天樂成功搵番「三弟」　原來林峯有聯絡︰唔知話要搵佢

電影《尋秦記》由古天樂擔任總監製及主演，於今晚（10/2）舉行慶功，並宣佈《尋秦記》Plus+多元宇宙版將於2月14日情人節正式上畫。今次慶功宴除了有一眾參與電影版拍攝的演員出席，古老闆更誠邀電視版幾位演員出席，一於來個聚舊。當中以「三弟」劉嘉龍最為矚目，事源古生在籌拍時都一直想找他再演「三弟」一角，但苦無聯絡，原來林峯一直都有︰「我到訪問時先知老闆想搵佢。」

《尋秦記》電影版上畫至今，票房已經破8888萬。（葉志明 攝）

古天樂在宣傳《尋秦記》電影版時，曾表示想齊集劇中所有演員（劇中未死的），回歸參與電影版，其中一位是「三弟」劉嘉龍，可惜苦無聯絡。今次「三弟」成功現身，問到古生最終如何找到對方？「本來冇咗佢聯絡，原來阿峯（林峯）有。」至於往後仲有機會合作，古生都表示可以考慮。

在《尋秦記》電視版結拜的三兄弟，今日終於重聚。（葉志明 攝）

《尋秦記》電視版中，「三弟」一角由劉嘉龍飾演，古生籌拍時已想找他再演一次「三弟」。（《尋秦記》影片截圖）

林峯未有貢獻「三弟」聯絡？ 「上次做訪問先知想搵佢」

問到林峯點解當日古生著意搵「三弟」出山，都冇立即獻出聯絡？林峯一臉冤枉︰「佢都冇同我講話要搵佢，係上次做訪問先知，你想搵佢咩？做咩唔問我？」事實上林峯跟劉嘉龍都有保持聯絡︰「一直都有，因為大家當年都係剛剛入行，年紀差不多，當年都算相熟，所以一直有聯絡。」問到可有請他睇《尋秦記》？「自己買飛啦，我都係自己買之嘛。」

電視劇中兩位媽媽，雪梨及姚瑩瑩都有出席慶功。（葉志明 攝）

今晚慶功專程找回一眾劇中演員出席，林峯都覺得非常有意義。「係仲爭一兩位，例如呂不韋鋒哥（郭鋒），之前有食過飯，但今日佢唔得閒，仲有姚樂怡都唔得閒。」有記者問到飾演趙高的王偉樑，很多網民都想他重現，林峯就表示呢位真係未有聯絡，並立即落閘。「喂，咪住先，我唔係負責尋人喎。」 由於劉嘉龍已經不是從事演藝工作，所以未有接受傳媒訪問，只亮相跟劇中兄弟古天樂及黃文標合照。