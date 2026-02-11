金像獎2026｜張繼聰入圍影帝坦言鬥不過古天樂　四月個唱被禁操肌

《第44屆香港電影金像獎》宣布提名，張繼聰憑《金童》入圍最佳男主角。當知道自己入圍，阿聰立即想起的不是自己，而是一直以來《金童》有幾多人幫過自己。「謝票都百幾場，當中有好多畫面。」而得知自己的對手有梁家輝《捕風追影》、陳家樂《像我這樣的愛情》、以及古天樂《私家偵探》和《尋秦記》，他便笑說世界冇人鬥得贏古天樂，「佢真係《天命最高》。」他更想起早在1985年，第一套拍的港台劇集，就是跟梁家輝合作，飾演他的父親。



得知自己跟古天樂一同入圍，張繼聰便笑說世界冇人鬥得贏古天樂，「佢真係《天命最高》。」（葉志明 攝）

對於同片的李佳芯（Ali），憑一幕戲便入圍最佳新演員，他都感謝Ali的幫手，亦覺得她客串的那場戲不容易︰「記得叫佢拍嗰場戲，始終佢唔係喺劇組入面，唔太清楚成套戲，所以我一叫佢嚟到，就一定要進入『情感的禁區』，你個角色就嚟死喇，要即刻投入。我都希望日後佢可以喺電影圈多啲同觀眾見面。」

《金童》的李佳芯（Ali），憑一幕戲便入圍最佳新演員。（《金童》劇照）

嚟緊四月即將舉行演唱會的阿聰，今次演唱會主題係「What's Next」，這亦是對自己入行廿年後的一個提問，更透露將會由三月開始排舞︰「今次真係去盡，而我嘅物理治療師亦已經準備好，上年都處於養傷狀態，終於醫番好條腰，希望今次會有不少跳舞表演，諗住令所有女性觀眾尖叫，好似鏡仔（MIRROR）咁。」至於操肌方面，阿聰的確都有諗過，亦有向師傅Brenda提出，但佢即刻應我一句︰「你咪啦，條腰啱啱先好番又搞呢啲嘢，搞到周身傷。所以除衫就未必。」

至於演唱會操肌方面，張繼聰的確都有諗過，亦有向師傅Brenda提出，但遭對方拒絕。（《金童》電影劇照）

四月即將舉行演唱會的阿聰，今次演唱會主題係「What's Next」，這亦是對自己入行廿年後的一個提問。（葉志明 攝）

同樣入圍最佳男主角的梁家輝《捕風追影》，就透過經理人回應︰「我啱啱收到消息我入圍咗香港電影金像獎嘅最佳男主角，但其實我心裏面最高興嘅係聽到名單之後，原來我身邊所認識嘅友好，包括《風林火山》、《捕風追影》裏面嘅演員都有入圍，覺得呢個係我最開心嘅一件事 。其實作為演員能夠有作品入圍，獲得大家肯定係一件開心嘅事。」