夜王訪問｜黃子華首次去夜總會爸爸帶隊　鄭秀文為角色煲煙驚上癮

賀歲片《夜王》，由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文主演，即將於大年初一（17/2）正式上映。要數黃子華跟鄭秀文第一次電影上的合作，當然是在卓韻芝執導的《失戀急讓》，那次都是演前夫，但那一次子華是客串性質，在他心目中根本不能說是合作︰「上次合作是沒合作，這次是有合作。」而且合作我相當愉快，一見如故。

要數黃子華跟鄭秀文第一次電影上的合作，當然是在卓韻芝執導的《失戀急讓》，但那一次子華是客串性質，在他心目中根本不能說是合作。（葉志明 攝）

今次子華跟Sammi，都是演一對前夫妻。（《夜王》劇照）

今次是《毒舌大狀》班底，子華對導演心中有數，那麼Sammi呢？「導演把故事給我看完，很快地，好像不到一兩天我便已經回覆︰我做。」「有沒有一些要考慮很久的？」子華追問。「那我沒試過要考慮一個月，或者一來就即時拒絕，有些會考慮久一點，這次因為本身的角色，加上可以跟你合作，整件事都令我很有信任，我不認識導演，總之就是來自一個信字。」

在最初宣傳不久，電影公司便發了一張黃子華騷肌照，65歲的身形仍結結實實，但小華似乎不太想大家將重點放在這裡。「你看過電影，便知道是有需要，難道要穿著衣服沖涼嗎？ 那種不合理，我接受不了。原則上，導演要求的我盡量做，所以這次做了，以後不要再要求。因為這個要求令我幾個月沒餐好食。大家記著，只要當睇緊『阿叔行沙灘』就是。」

黃子華65歲的身形仍結結實實，但他叫大家將這幕視為「阿叔行沙灘」。（《夜王》劇照）

黃子華︰「話自己去過夜總會，好似去過火星」

為了拍攝得更投入，導演在開拍前，誠邀一眾演員到時下的夜總會參觀一下，子華就坦言不用導演帶，自己之前都去過。「時代不同，我跟大家說曾經去過夜總會，大家都會嘩嘩聲， 好像去過火星一樣，原來夜總會跟新一代已經絕緣。夜總會在八九十年代，甚至零零年代都是香港一個很大的生意行業，只不過十多年，就講到我好似去了冥王星玩，這衝擊很大。」

有趣是問到子華當年因何事去夜總會，原來是由爸爸帶隊。「讀完書，爸爸話帶我去見下世叔伯，但原來班世叔伯就是在夜總會消磨時間，然後他們全程都不與那些女孩子談話，直頭當她們是一件傢俬。即是深水埗街坊食完飯會落街捉棋，而班世叔伯就是去夜總會，而我就是那晚唯一一個，會看女仔的人。」

黃子華坦言時代不同，跟大家說曾經去過夜總會，大家都會嘩嘩聲， 好像去過火星一樣。（葉志明 攝）

Sammi為《夜王》落夜總會是為了取經，向現役的「媽媽生」取經。（葉志明 攝）

Sammi為角色重拾手中煙 擔心再次成為習慣

Sammi為《夜王》落夜總會是為了取經，向現役的「媽媽生」取經。「我跟一位媽媽生相處了一個下午，聽那些經驗好像獵奇那樣，我要去了解作為一個夜總會經理，會不會很粗鄙很豪氣？她說不是，說話不一定要很粗豪，但要感覺到那股氣勢，令人不敢作聲，我就是因應那些資訊，去建立V姐這個角色。」而為了今次角色，Sammi要重拾手中那根香煙，早已戒掉的她，差不多場場戲都要吸煙，這令Sammi有點顧慮︰「我驚因為這樣又成了習慣，幸好一拍完便可以放低，沒有心掛掛。」

早已戒掉煙癮的Sammi，差不多場場戲都要吸煙，這令Sammi有點顧慮。（《夜王》劇照）

曾任Sammi演唱會嘉賓 「為你嘔心瀝血過」

除了電影，其實Sammi與子華都有另一次合作紀錄，就是子華當過Sammi的演唱會嘉賓，講棟篤笑。從網上影片可見，當日子華都坦言跟Sammi不太熟悉，都想不起為甚麼會答應。黃子華︰「我幫你做過嘉賓，對我來說是行出了很大步，因為真的為你嘔心瀝血過。要我做一次演唱會嘉賓，除非你可能認識我媽媽，壓力壓下來，否則我要同你好好朋友才是，因為準備一份棟篤笑要很久，然後出來可能會失敗，所以我死都不肯再做這件事。」

子華當過Sammi的演唱會嘉賓，講棟篤笑。當時二人都坦認不太熟悉，都想不起為甚麼會答應。（影片截圖）

至於Sammi為何當日想子華做嘉賓？原因正正就是覺得一定會好好反應。「我私底下都有叫他再做棟篤笑，因為見到他令到很多人開心是好好的，我到時可以幫他做回一次嘉賓。」問到子華可有被打動？子華就是叫大家先看《夜王》。

