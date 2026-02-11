尋秦記｜蔡一智為《天命最高》編賀年版　黃文標手震︰睇腦神經科

《尋秦記》電影版昨晚（10/2）舉行慶功宴，一眾演員都有出席，包括舊有角色二弟滕翼黃文標，以及新加盟的萬良蔡一智。早前古天樂有爆搵蔡一智演出，基於他個樣夠古裝，有自備一頭長髮，不用花時間整，更指他本人有點「私縮」，跟角色相似。蔡一智自言冇所謂，第一次有機會試拍古裝都覺得開心。「去到貴州又可以學騎馬，覺得好好玩，希望大家都鍾意我古裝造型。

《尋秦記》電影版昨晚（10/2）舉行慶功宴，古天樂更特別邀請一眾劇集演員出席。（葉志明 攝）

因為飾演一角，有機會跟古老闆合作，從而在新春期間上畫的《尋秦記》Plus+多元宇宙版，會有《天命最高》的賀年版，自己都出一分力。「首賀年版有陳光榮同我一齊製作，仲集齊一大班演員拍MV。」至於4月草蜢開演唱會，可有機會講到古天樂做嘉賓？「佢話嚟緊出碟要宣傳，未確定。」

二弟滕翼黃文標，以及新加盟的萬良蔡一智，一齊接受訪問。（葉志明 攝）

蔡一智飾演萬良。（《尋秦記》劇照）

另外，「二弟」黃文標早前接受《香港01》訪問，不少觀眾看到片中的他，手部不斷震動，並建議他及早就醫，標哥都一一接受意見。「而家隻手都有少少震，排緊期去睇腦神經科，未知咩事。」會否有擔心︰「冇呀，點講呢……生死有命，冇得擔心，又不會痛，只是有點震，係唔太用到力，同埋動作會慢一點。」

至於在慶功宴可以再見到「三弟」劉嘉龍，黃文標都表示好感觸︰「因為傳聞話佢肥咗多，到見到真人，咁瘦呢，有出入喎。」