鏢人︰風起大漠｜吳京李連杰展現漫畫造型　梁家輝堪稱神還原

由「天下第一武指」之稱的袁和平執導，吳京擔任監製並領銜主演，集結李連杰、謝霆鋒、惠英紅、梁家輝、張晉、于榮光、于適、陳麗君等華麗陣容的武俠動作鉅片《鏢人：風起大漠》，將於2月17日（大年初一）在香港、澳門同步上映。影片改編自許先哲同名動作漫畫，今日發佈電影正式海報及多位主要角色海報，高度還原漫畫原型。戲中動作場面涵蓋武打、摔跤、騎馬，皆以硬橋硬馬、真功夫呈現，並透過「武俠本色」製作特輯，展現三代動作巨星與動作大師袁和平的傾力之作。

導演袁和平表示：「《鏢人》那股熱血，可以拍得與眾不同，我覺得非常過癮。這次聚齊了四代武俠人，就是要拍最純粹的武俠，每位演員都帶給我驚喜。我認為動作片、武俠片應該代代相傳，一代傳一代，傳下去，武俠片一定會更好。」

梁家輝飾演老莫，被一眾漫畫迷評為最忠於原著。（《鏢人︰風起大漠》劇照）

監製兼飾演刀馬的吳京表示︰「我們想呈現一個自由的武俠世界。這次在新疆大漠實景拍攝，給予我們豪情揮灑的空間，讓人真正走進武俠的世界。演員們能夠真打、真摔、真騎馬。」他透露，十年前便計劃召集一班動作演員合作，今次許多老師傅、前輩一口答應參演，李連杰更提前一個月入組訓練，展現了武俠豪情。

監製兼飾演刀馬的吳京。（《鏢人︰風起大漠》劇照）

至於久未在大銀幕亮相的李連杰，就飾演常貴人，他覺得我國擁有悠久的歷史，談武俠電影時，背後承載的是武俠精神。

李連杰飾演常貴人，正好帶出那份邪氣。（《鏢人︰風起大漠》劇照）

謝霆鋒（飾 諦聽）則說︰「我一直認為武俠是中國電影的優勢。這部作品集合了從50後到00後能打的演員，大家都付出了百分之二百的努力。」

謝霆鋒飾 諦聽，未有爛面盲眼，有點距離。（《鏢人︰風起大漠》劇照）

惠英紅（飾 尉遲大娘）指出：「中國電影早期最成功的就是動作與武俠，這類作品打通了世界市場。戲中的年輕演員表現非常出色，拼勁十足，讓我看到我們年輕時的風範，終於有新一代接班了。」

惠英紅飾 尉遲大娘。（《鏢人︰風起大漠》劇照）

于適（飾 竪）說：「我們真實還原了隋末時代背景下的鏢人，展現武俠的真實狀態。《鏢人》的動作戲極具震撼力，刺激又衝擊眼球。」

于適飾 竪。（《鏢人︰風起大漠》劇照）

此沙（飾 和伊玄）則表示：「這部作品展現了獨屬於中國人的恢宏氣勢。」

此沙飾 和伊玄。（《鏢人︰風起大漠》劇照）

袁和平在特輯中介紹，《鏢人》的故事發生於隋末，彼時江湖險惡，鏢人是一種以護送指定目標或追捕官府懸賞通緝犯來獲取賞金的職業。刀馬（吳京 飾）正是一名鏢人，他身負神秘過往，曾是「天字第二號逃犯」。這次他接下危險任務，要護送「天字第一號逃犯」知世郎前往長安。因緣際會下，他與竪、阿育婭、燕子娘、阿妮組成小隊，卻也因此引來各路人馬的搶鏢與追殺。