盤點周星馳賀歲片！新年必睇《家有囍事》　年初四一定要睇呢套？

轉眼間又來到農曆新年，除了拜年之外，過年睇賀歲片必定是指定動作，講到賀歲片，怎少得周星馳的電影？當年星爺的電影多數都是賀歲檔期上映，如《家有囍事》、《逃學威龍3之龍過雞年》等套套經典，相信大家都對經典電影橋段及對白都非常熟悉，無論睇幾多次都依然回味！

「咪郁，家陣老笠！」（劇照）

《家有囍事》

《家有囍事》陣容鼎盛，除了有周星馳、黃百鳴、吳君如之外，還有毛舜筠、張曼玉及張國榮等巨星參演。星爺在戲中與張國榮及黃百鳴演性格不同的三兄弟，還有吳君如飾演大家都非常熟悉的「程大嫂」，日常笑料百出。另外，星爺跟張曼玉的「巴黎鐵塔反轉再反轉」式接吻，成為港產片史上其中最經典的畫面。

《家有囍事》陣容鼎盛，除了有周星馳、黃百鳴、吳君如之外，還有毛舜筠、張曼玉及張國榮等巨星參演。（劇照）

星爺跟張曼玉的「巴黎鐵塔反轉再反轉」式接吻。（劇照）

吳君如飾演的「程大嫂」非常經典。（電影畫面）

《逃學威龍》系列

這個經典系列是星爺的代表作，首集1991年上映就打破了自己之前以《賭聖》創下的香港票房紀錄。當中化學老師的爆笑劇情相信大家都記得，星爺與吳孟達的火花亦成為大家的集體回憶。

化學老師的爆笑劇情相信大家都記得。（劇照）

星爺與吳孟達的火花亦成為大家的集體回憶。（電影畫面）

《逃學威龍》系列可算是星爺的代表作。（電影畫面）

《唐伯虎點秋香》

由李力持執導的《唐伯虎點秋香》藍本來自《三笑姻緣》，由周星馳、鞏俐、陳百祥主演。戲中有大量啜核的對聯，句句經典，每個角色都加入了喜劇效果，非常適合在新年一家人一齊睇。

星爺在係中飾演唐伯虎。（電影畫面）

鞏俐美貌出眾。（電影畫面）

含笑半步釘！（電影畫面）

《百變星君》

星爺所飾演的富二代因得罪人而被炸至粉身碎骨，名副其實「死淨把口」和腦袋。變態科學家在資源有限的情況下，以最廉價的東西將他他改造成地球最強武器。劇情搞笑無厘頭，以非常欣賞星爺及團隊如何想出變身後的炒菜鏟、巨型熨斗、西人牙膏等創意造型。

《百變星君》劇情搞笑無厘頭。（電影畫面）

非常欣賞星爺及團隊如何想出變身後的炒菜鏟、巨型熨斗、西人牙膏等創意造型。（電影畫面）

《行運一條龍》

以香港茶餐廳為背景設定的《行運一條龍》由吳孟達、楊恭如等主演，當中有不少舊式冰室的畫面，拍攝場地亦成為不少影迷到訪的景點。而戲中的對白「年初四，假又放完，錢又使哂，工又要返，又點會好樣呢。」，成為香港人年初四經常講的一句話。

「年初四，假又放完，錢又使哂，工又要返，又點會好樣呢。」（電影畫面）