夜王｜鄭秀文赴馬國500人圍觀　廖子妤帶父母落夜總會賀影后提名

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由江志強監製、吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌天狀》億萬票房班底及一眾新加盟演員主演，即將於大年初一（2月17日）正式上映！《夜王》不單會於港澳地區上映，日前「V姐」與導演更馬不停蹄在完成香港宣傳工作後，抵達馬來西亞為「夜王分店」舉行開幕儀式，難得能夠見到香港天后鄭秀文，活動驚喜聚集近500位馬來西亞影迷，粉絲更企滿商場三層圍觀，場面極其熱鬧震撼！

「V姐」鄭秀文親臨馬來西亞宣傳《夜王》。（電影公司提供）

「V姐」鄭秀文親臨馬來西亞宣傳《夜王》，現場觀眾粉絲極其興奮！（電影公司提供）

鄭秀文光臨《夜王》宣傳活動，吸引近500人圍觀！（電影公司提供）

鄭秀文與《夜王》粉絲企滿三層樓！（電影公司提供）

《夜王》班底之中，除了女主角鄭秀文到赴馬來西亞，廖子妤與Miko黃潔琪作為東道主當然全程陪住東日女老闆。黃潔琪作為新一代大馬女神，憑甜美外貌與火辣身材迷倒華語地區大批粉絲，作為EJ Girls一員理所當然成為顏值擔當之一！Miko據指此前因為工作繁忙，一直未能抽空來港參與宣傳，相信隨《夜王》到馬來西亞與新加坡宣傳後，Miko亦將會歸隊，在新年期間與觀眾見面！

黃潔琪作為東道主，亦歸隊加入《夜王》宣傳。（電影公司提供）

廖子妤同為馬來西亞東道主，日前更於「第44屆香港電影金像獎」憑去年作品《像我這樣的愛情》提名「最佳女主角」獎，阿Fish亦親身出席《夜王》宣傳活動，更為祝賀提名影后，帶父母落新開張的「東日夜總會」慶祝，連Fish都笑言：「帶爸爸媽媽去東日夜總會馬來西亞分店慶祝提名」！廖子妤與父母在「東日夜總會」Mimi的角色海報面前合照，父母得見廖子妤在香港努力多年終獲肯定，更在新作中以傾城美貌上鏡，亦展露出欣喜燦爛笑容！

廖子妤與父母落「東日夜總會」慶祝！（廖子妤IG圖片）

廖子妤日前提名金像影后，回馬來西亞與父母見面慶祝。（廖子妤IG圖片）

廖子妤與父母在Mimi傾城美貌劇照前合照。（廖子妤IG圖片）