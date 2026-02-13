古天樂與東張女神麥詩晴訪問有講有笑　毫無隔膜抹清寸爆TVB事件

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，率領劇集原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名等主演，日前更累積至8888萬元票房，舉行慶功宴齊集電影與劇集版班底演員，同慶橫跨25年的影視奇蹟！



古天樂、宣萱、鄭雪兒日前齊集《尋秦記》電影版慶功宴。（葉志明 攝）

《尋秦記》電影版上畫至今，票房已經破8888萬。（葉志明 攝）

古天樂、宣萱、鄭雪兒於慶功宴上一同接受傳媒採訪。（葉志明 攝）

古天樂受訪與TVB雙主持有講有笑零火藥味

《尋秦記》去年上映前，古天樂於一場活動上接受傳媒訪問，期間疑似不滿TVB記者提問，疑惑地寸爆對方，被外界演繹為與舊東家關係不和。不過在日前慶功宴上，TVB旗下節目《東張西望》與《娛樂新聞台》分別派遣女主持Ceci麥詩晴及Zoie謝淑怡到場採訪，在傳媒訪問期間兩位女主持均與古天樂有講有笑，完全沒有火藥味，可見古天樂絕非針對個別電視台與主持，抹清「寸爆TVB事件」烏雲，當日反應僅對事不對人。

TVB當日於慶功宴上，分別派遣麥詩晴（左一）與謝淑怡（左二）進行採訪。（東張+影片截圖）

新東張女神麥詩晴與古天樂訪問時有講有笑！（東張+影片截圖）

古天樂回應麥詩晴問題時面露笑容。（東張+影片截圖）

謝淑怡則代表《娛樂新聞台》到場採訪。（TVB娛樂新聞台影片截圖）

新．東張女神麥詩晴集郵古天樂 頭貼頭合照毫無隔膜大讚影帝好好人

《尋秦記》慶功宴後，新任「東張女神」麥詩晴於社交媒體分享一張當日照片，成功與男女主角古天樂、宣萱集郵合照，相片中古天樂更微微側傾Ceci方向，三人「頭貼頭」合照毫無隔膜！麥詩晴更照片下分享指：「影到呢張相開心得難以形容！（古天樂、宣萱）好多謝你哋！你哋好好人！」Ceci作為東張超級新人，就算採訪影帝級的古天樂，過程亦非常穩重、毫不怯場，盡顯主持功力訓練有素，甜美可人笑容更相當搶鏡，前途無可限量！