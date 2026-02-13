鏢人︱李連杰獲國際武打片宗師力撐　惺惺相識曾於荷里活世紀同框

國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰多來未有主演新戲，目前最後一部主演作品《鏢人：風起大漠》由袁和平執導，與吳京、謝霆鋒合作主演，將於大年初一（2月17日）中港同步上映！《鏢人：風起大漠》作為中國武打動作電影傳承之作，李連杰最近不遺餘力出席各大小活動、拍攝影片為新戲宣傳，日前更攜同一眾主演亮相內地新春賀歲電影巡禮，為電影臨近上映再打氣！

李連杰與袁和平攜同吳京、謝霆鋒、梁家輝及于適等一同出席《鏢人：風起大漠》宣傳活動。（李連杰IG圖片）

李連杰、梁家輝、謝霆鋒、吳京一同為《鏢人：風起大漠》宣傳。（李連杰IG圖片）

李連杰出山鉅製獲成龍鼎力支持 拋開《熊貓計劃》票房競爭

李連杰日前於社交媒體上，分享出席內地新春賀歲電影巡禮活動相片，與袁和平導演攜同吳京、謝霆鋒、梁家輝及于適等一同出席，向全國觀眾介紹《鏢人：風起大漠》。會上，李連杰竟與同為國際武打宗師級巨星成龍同檯，成龍當日亦身穿「鏢人」同款紅色T裇，拋開票房競爭為對手撐場，只掛上熊貓公仔為個人賀歲作品《熊貓計劃之部落奇遇記》宣傳，全程鼎力支持老友李連杰出山鉅製，足顯兩位中國武打動作巨星惺惺相識！

成龍穿起「鏢人」紅色T裇鼎力支持李連杰出山鉅製，僅掛上熊貓公仔宣傳自己賀歲新戲。（李連杰IG圖片）

李連杰成龍生涯僅於荷里活合作一次

其實李連杰與成龍生涯中僅合作一次，當時荷里活開拍中國神話武俠鉅製《功夫之王》，請李連杰飾演美猴王孫悟空、成龍則飾演醉八仙魯彥，二人合作戲份不少，亦有彼此交手的動作場面，成為中國動作片世紀級畫面。

李連杰與成龍曾於荷里活電影《功夫之王》合作，生涯僅此一次！（《功夫之王》電影劇照）

李連杰飾演美猴王孫悟空。（《功夫之王》電影劇照）

李連杰與成龍之間有不少交手場面。（《功夫之王》電影劇照）