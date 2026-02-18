夜王專訪︱「葵芳」蔡蕙琪臨場扮林明禎口音　請子華試戲緊張爆喊

香港夜總會題材賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》億萬票房班底主演，已於大年初一（17日）正式上映！已經入場觀映《夜王》的觀眾，在王丹妮、廖子妤等一眾毒舌班底以外，肯定會留意到飾演公關小姐葵芳的矚目女演員蔡蕙琪（Kay），除了一口流利而異常親切的鄉音，葵芳向歡哥剖白身世的一場戲亦份外感人。早前，蔡蕙琪就新作《夜王》接受《香港01》專訪，自爆試鏡臨場發揮模仿林明禎之餘，更揭秘演員「親密戲份問卷」驚人細節！

「葵芳」蔡蕙琪早前就新作《夜王》接受《香港01》專訪。（陳順禎 攝）

《夜王》亮眼矚目角色葵芳，由舞台劇演員蔡蕙琪飾演。（《夜王》角色海報）

葵芳獨特口音竟來自臨場模仿林明禎

蔡蕙琪一直為全職舞台劇演員，一度為中英劇團成員之一，接獲《夜王》副導演試鏡邀請之際正值決定成為自由身演員：「其實此前我曾經擔任特約演員，以為今次在《夜王》亦為同類形式，加上我從未飾演過夜總會公關小姐的角色，覺得題材相當有趣，因此『膽粗粗』嘗試一下。」試鏡期間，Kay在副導演鼓勵下演繹更「姣」的表現，因此聯想以一位女演員作為藍本：「我覺得林明禎是一位既漂亮又極具風情的女明星，因此幻想自己成為嫵媚又可愛的明禎，但問題是明禎擁有獨特的廣東話口音，於是我便臨場按明禎的形象演繹。」蔡蕙琪表示試鏡的成功打開她對日後演出想像的可能性，不用考慮是否完全融入，在演出時能夠套用個人性格，或會擦出與眾不同的火花。

蔡蕙琪透露為《夜王》試鏡期間臨場發揮的過程。（陳順禎 攝）

葵芳作為《夜王》搞笑擔當之一，獨特又親切的口音原來模仿林明禎！（《夜王》預告截圖）

「葵芳」戲裡戲外形象反差甚大，非常驚喜！（陳順禎 攝）

蔡蕙琪自爆為《毒舌大狀》原班人馬：我有兩秒戲份！

談到曾一度以特約演員身份拍攝電影，蔡蕙琪透露原來最具代表性一次演出，竟為《夜王》班底主演的《毒舌大狀》：「我會開玩笑地說，其實自己亦是《毒舌大狀》的原班人馬，我在戲中飾演謝君豪先生的秘書，擁有兩秒鐘的戲份、負責為金遠山大律師倒一杯咖啡！」Kay亦感謝吳煒倫導演在電影中保留自己的戲份，成為銀幕上的足印。

蔡蕙琪自爆為《毒舌大狀》原班人馬，在戲中飾演金遠山大律師的秘書。（陳順禎 攝）

享受「搞事」飾演配角丑角：丑角內心一定有自己的故事

蔡蕙琪於《夜王》飾演戲份諧趣的葵芳，成為東日夜總會千奇百怪的救星之一，Kay笑言自己享受飾演配角與丑角：「我覺得非常有趣，因為能夠在戲份中『搞事』！或者將自己真性情與享受的一面向觀眾分享，能夠逗觀眾笑其實也非常開心！加上丑角內心一定有自己的故事，變成今日的自己背後一定有一種認真、令人感動的原因，角色背景能夠打動我，讓我享受演繹過程。」

蔡蕙琪享受飾演配角丑角，可以在演出時「搞事」！（陳順禎 攝）

蔡蕙琪坦言享受飾演配角丑角，認為丑角內心有其獨特的故事。（陳順禎 攝）

揭秘試鏡「親密戲份問卷」 錫胸錫頸都有得揀？

為《夜王》試鏡期間，劇組請每位女演員填寫親密戲份尺度問卷，蔡蕙琪透露當時幾乎剔除所有形式的身體接觸：「問卷其實非常詳細，由較常見的『拖手』『摸大髀』，到『摸胸』甚至『錫胸』『錫頸』，每個敏感部位都會詢問演員。其實如果角色有需要，我亦不介意上演親密戲份，視乎實際就角色進行討論，於是我在試鏡時便勇敢剔除所有選項，希望即便如此也能選中我。」

蔡蕙琪揭秘《夜王》試鏡「親密戲份問卷」內容，原來細節繁多非常詳盡！（陳順禎 攝）

舞台劇上演驚人戲份：我演姊姊要為弟弟自瀆

蔡蕙琪表示昔日於舞台劇演出，亦曾上演親吻戲份，但舞台劇經過長時間排練增加信任度，加上能夠借助燈光、台位等方法進行借位，更分享就讀演藝學院三年級期間一次驚人演出：「我在一齣戲中飾演一位姊姊，要上演為弟弟自瀆的行為，當時亦採用借位的方法，在沒有接觸到男演員的身體部位下，伸手進去完成效果，成功令觀眾信服。」

蔡蕙琪早於演藝學院求學時期，便在舞台上演驚人尺度戲份。（陳順禎 攝）

大膽請子華神試戲 壓力爆煲緊張爆喊

《夜王》劇情中，葵芳與歡哥之間上演一場剖白身世的戲份，蔡蕙琪演出前一度非常緊張，擔心準備不足之下浪費黃子華的寶貴時間。Kay憶述當日拍攝前，在化妝造型期間大膽邀請子華神試戲：「我膽敢問子華可否與我先對一次戲，他以讓我非常放鬆舒服的語氣答應，於是我們便在化妝間一角練習臺詞，之後導演竟走上前觀看，又讓我緊張度飊升，我在激動之下竟然突然大哭！」蔡蕙琪表示導演與黃子華都以為自己太投入角色而落淚，子華亦如常地繼續演繹，對Kay演出的選擇非常尊重與配合。

蔡蕙琪在化妝間邀請黃子華試戲，對戲期間竟緊張到爆喊。（陳順禎 攝）

演藝畢業撞正疫情 慶幸加入劇團工作收入穩定

蔡蕙琪成為演員前，矢志報讀演藝學院，先後兩次投考才獲取錄：「感覺彷似只有一條路，因為我讀書成績甚差，只覺表演最適合自己。」從演藝學院畢業後，遇上疫情時期，蔡蕙琪慶幸當時順利加入中英劇團成為演員：「我非常慶幸從演藝畢業後便能夠入團，其實是一件非常幸福的事。因為疫情期間許多劇團解散，許多劇目都未能上演，但我擁有一份全職工作，連我也羨慕自己！」Kay亦透露近半演員生涯均在疫情期間度過，不少劇目排練後亦無法如願演出，但亦能獲得穩定收入：「記得當時有一部戲叫《解憂雜貨店》，我負責飾演一個重要角色，誰知入台當日我竟然『中招』！」慶幸劇團早有準備，每位演員均有一位後備演出者，更笑言曾試過全劇均由替補演員上演，成為僅屬疫情期間的獨特景象。