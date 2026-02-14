「王嘉爾舊愛」公布定婚喜訊　嫁金像音樂才子曬巨型鑽戒雙喜臨門

「第44屆香港電影金像獎」頒獎典禮將於4月19日舉行，大會日前公布18項大獎入圍名單，在最備受矚目的各項演技大獎以外，「最佳原創電影音樂」獎提名人包括憑《尋秦記》入圍的陳光榮、陳永健及黎鳴朗。金像獎提名名單出爐後，曾經「倒模」參演香港史上最賣座電影《破．地獄》、年前於節目自爆為「王嘉爾舊愛」的女演員Katrina陳珮欣，於個人社交媒體分享黎鳴朗提名喜訊，更透露雙喜臨門答應男友求婚！

「王嘉爾舊愛」公布定婚喜訊！（王嘉爾IG圖片）

「王嘉爾舊愛」陳珮欣是一位90後美女演員！（Katrina IG圖片）

陳珮欣曾經「倒模」參演香港史上最賣座電影《破．地獄》，飾演大體女角色熙雯！（Katrina IG圖片）

節目自爆係「王嘉爾舊愛」 曾參演《破．地獄》熙雯、Netflix美劇

現年31歲的陳珮欣，曾出席兩性訪談節目擔任嘉賓期間，自爆中學時期曾與一位「國際巨星」拍拖，可惜戀情最後無疾而終，外界按Katrina提供的線索，認定其初戀男友正是由香港赴韓發展、男子組合GOT7成員王嘉爾！陳珮欣作為新一代香港女演員，在《破．地獄》以外亦偶有佳作，此前曾參演Netflix美劇《小人物之歌》與國際影帝哥連法路（Colin Farrell）、陳法拉及影后葉德嫻合作。

陳珮欣曾出席兩性訪談節目擔任嘉賓期間，自爆舊愛為國際巨星。（VIUTV節目截圖）

梁雍婷於《破．地獄》裡與熙雯上演一段動人的感情線。（《破．地獄》電影劇照）

陳珮欣透過倒模特技木偶飾演熙雯一角。（《破．地獄》電影劇照）

陳珮欣曾參演Netflix美劇《小人物之歌》更與親民的哥連法路合照！（陳珮欣IG圖片）

陳珮欣嫁《尋秦記》金像音樂才子黎鳴朗曬巨型鑽戒

陳珮欣於社交媒體公布婚訊同時，亦大曬緊套左手中指的巨型鑽戒，向準備出門的「音樂才子」未婚夫黎鳴朗揮手，出門前更甜密自拍再曬鑽戒，二人笑容幸福滿瀉、羨煞旁人！黎鳴朗於今屆金像獎憑《尋秦記》提名「最佳原創電影音樂」，去年亦憑《水餃皇后》與陳光榮提名「第38屆中國電影金雞獎」最佳音樂；黎鳴朗此前亦曾參與《過時．過節》等電影配樂工作，並為香港作曲家及作詞家協會會員之一。

陳珮欣於社交媒體公布與「金像音樂才子」黎鳴朗定婚喜訊。（陳珮欣IG圖片）