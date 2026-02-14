金多寶︱呂爵安主唱電影主題曲《萬幸》　李尚正鍾雪瑩父女檔填詞

《金多寶》為導演翁子光首部執導的賀歲喜劇電影，昨日（13日）正式在香港及澳門上映。故事以家庭溫情為核心，講述嫲嫲金梅娣（金燕玲飾）多年堅持用同一組號碼投注六合彩，孫女林天晴（鍾雪瑩飾）因故錯過新春「金多寶」期數，卻意外發現這組號碼中出8888萬頭獎。為圓嫲嫲多年美夢，一家人借用別墅假裝中獎，展開一系列笑中帶淚、荒誕又溫馨的家庭故事。

《金多寶》電影主題曲《萬幸》由呂爵安主唱。（《金多寶》電影劇照）

（《金多寶》電影劇照）

《金多寶》金像超強陣容

電影匯聚金像級強大陣容，由金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安（Edan）、李尚正、楊詩敏（蝦頭）主演，並邀請許冠文、古天樂、鮑起靜、蔡卓妍（阿Sa）等演員客串，帶來滿滿賀歲驚喜與親切感。

《金多寶》雲集鍾雪瑩、金燕玲等金像班底主演。（《金多寶》電影劇照）

李尚正與蝦頭均有主演。（《金多寶》電影劇照）

鍾雪瑩x李尚正父女檔填詞

導演翁子光曾表示，這部電影獻給已故嫲嫲，亦是對昔日香港賀歲片傳統的懷念，希望帶給觀眾開心、溫暖與共鳴。電影公司趁正式上映之際，發布電影片尾曲《萬幸》，這首溫情主題曲由戲中飾演父女的鍾雪瑩（鍾說）與李尚正（阿正）合作填詞，據悉二人僅花一晚就在的士拍戲空檔中完成歌詞，過程源自阿正提起對填詞有興趣，從而促成首次合作。由主要演員親自填詞，更添親切與真摯感。

鍾雪瑩與李尚正在《金多寶》飾演父女，戲外亦父女檔合作填詞。（《金多寶》電影劇照）

Edan呂爵安主唱《萬幸》唱出一家人心聲

Edan（呂爵安）表示，只帶着一份信任參與拍攝：「我喺電影入面飾演祖謙，同戲中金燕玲姐姐一家關係密切，好似以觀眾角度出發，去陪伴呢家人經歷過甜酸苦辣。尤其電影啟發自導演翁子光同嫲嫲嘅真實故事，所以呢首歌集合咗戲中足眾多角色嘅心聲，亦代表全家人嘅心底話。我閱讀歌詞同錄音嘅時候，都有思考到珍惜同屋企人相處嘅時光，我認為呢種日常嘅幸福就係萬幸。」

Edan呂爵安為《金多寶》主題曲《萬幸》進行錄音。（《金多寶》電影花絮照）

呂爵安表示錄音時回想與家人之間的相處時光。（《金多寶》電影花絮照）

李尚正：鍾老師指導下填詞、太不可思議

而參與填詞的李尚正坦言：「今次萬分榮幸能在大家敬愛的鍾老師指導下參與填詞工作，並且由傳說中的呂先生親自演繹，小弟感覺太不可思議，直至MV推出仍不敢相信。據悉有工作人員聽到喊咗但唔知堅定流，在此向各單位持份者致以衷心感謝，盼望不久的將來再有機會向諸君學習印證。」

李尚正在鍾雪瑩「指導」下參與填詞。（《金多寶》電影劇照）

而對於《金多寶》上映，Edan透露倍感期待，：「好開心可以參演馬年賀歲片，希望可以喺農曆新年帶俾大家一份溫暖。」