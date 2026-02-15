成龍獲獎無數缺金像影帝罕開腔回應　拍《奇蹟》為攞獎買頂級設備

國際巨星成龍在電影職業生涯中曾奪得多個獎項，就連奧斯卡終身成就獎亦已得到，但始終未獲得香港電影金像獎影帝，留下遺憾。近日，在宣傳電影《熊貓計劃之部落奇遇記》時，就對於缺一個金像影帝作回應。

成龍在美國加州領取奧斯卡終身成就獎。（Getty Images）

成龍近日忙於為《熊貓計劃之部落奇遇記》宣傳。（《熊貓計劃之部落奇遇記》微博圖片）

曾兩度奪金馬影帝及奪得金雞影帝

成龍在主流華語電影獎項中，曾憑《警察故事3超級警察》獲得第29屆（1992年）金馬獎最佳男主角，次年憑《重案組》獲得第30屆（1993年）獲得金馬獎最佳男主角，在2005年時憑《新警察故事》奪得第25屆中國電影金雞獎最佳男主角，成首位獲得該獎項的香港演員，但獨缺金像獎最佳男主角獎。

成龍始終與金像影帝無緣。（成龍微博圖片）

與金像影帝無緣作回應

而在過去，成龍曾十次獲提名金像獎最佳男主角，但始終與金像影帝無緣，就好像1985年輸給李修賢的《公僕》、1990年輸給周潤發的《阿郎的故事》等。對此，他在接受內地媒體訪問時就表示不勉強，有就有，沒有就沒有，拍戲不是為了拿獎，就是為拍好一部電影，最主要是觀眾喜歡 。

1989年成龍自編自導自演的電影《奇蹟》，購買頂級設備拍攝。（影片截圖）

他在受訪時還坦承在1989年自編自導自演的電影《奇蹟》不是為自己，而是為了要衝擊技術獎項，透露當年他的戲服是從英國博物館借的，花幾千萬買機器、豪華卡司陣容，就是為了拿《最佳攝影》、《最佳燈光》等，但結果這些獎都沒有，所以令他明白到拍戲不是為了拿獎，而是為拍好一部電影。