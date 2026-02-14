古天樂想出快歌一件事絕對不做　簽名一直有數圈數：我係唔會縮短

香港歷史穿越鉅製電影《尋秦記》，由古天樂擔任總監製兼男主角，上映後廣受觀眾歡迎，香港票房更大破9000萬元佳績！電影早前宣布推出《尋秦記》Plus+多元宇宙版，適逢情人節獻映，古天樂亦同步推出《天命最高BACK TO THE PAST精選大碟》，今日（14日）更舉行簽名會，商場聚集超過500位「古太」守候，古天樂亦近距離與影迷粉絲見面簽名互動。

古天樂出席唱片簽名會。（葉志明 攝）

古天樂出席唱片簽名會。（葉志明 攝）

古天樂情人節激罕派心！（葉志明 攝）

古天樂情人節激罕派心！（葉志明 攝）

古天樂首選推出快歌 明言一件事絕不會做：放心，會坐喺到唱！

古天樂於簽名會上特意穿上粉紅色裇衫及鮮色冷衫，接受傳媒訪問時笑言為應節準備：「我平時著衫都比較沉色啲，今日情人節同CD簽名會，襯返個氣氛！」知道粉絲通宵達旦排隊，亦擔心因為天氣寒冷著涼。古天樂新唱片收錄多首分別與林峯、劉德華及謝安琪合唱曲目，被問到現唱合唱可能性時笑言：「你冇嘢呀嘛！咁大鑊？好多首歌都合唱喎（如果粉絲想？）我冇咁諗過呢！」他表示如果銷量成績好希望辦有新意的活動。至於推出新歌的可能性，古天樂透露：「我首選係出快歌！（會跳舞？）我首選係出快歌唔跳舞嘅！你放心，會坐喺到唱！」

古天樂首選推出快歌，明言不會跳舞：放心會坐喺到唱！（葉志明 攝）

古天樂首選推出快歌，明言不會跳舞：放心會坐喺到唱！（葉志明 攝）

古天樂簽名圈數原來有規定：我係唔會縮短㗎！

古天樂今日限量為200位樂迷簽名，談到標誌性簽名會否推出簡約短版時，古天樂笑言：「我係唔會縮短㗎！（簽名圈數隨心？）我係有數㗎，有時因為筆尖長短、簽咗出界，我有數都冇用，你哋自己數下啦！」不少熱情粉絲均會趁簽名活動時向偶像表白，古天樂表示自己一向冷靜回應：「哦，好呀！咁樣囉，其實識我啲人都知我係咁，有時同我阿媽講嘢都係『哦，好呀！』」今日古天樂簽名會心情大好，罕有留影期間派心，表示簽名期間若要合照派心難度甚高：「即係右手簽名、左手派心，咁咪好忙？」

古天樂標誌性簽名原來一直有數圈數，笑言：我係唔會縮短㗎！（葉志明 攝）

古天樂標誌性簽名原來一直有數圈數，笑言：我係唔會縮短㗎！（葉志明 攝）

古天樂自爆親手大掃除：屋企定身體嘅地方？

即將迎接農曆新年，古天樂表示已安排假期陪伴家人及拜年，將會於年初七正式啟動工作，但表示近日工作忙碌尚未為新年做好準備：「今年比較忙啲，我連大掃除都未搞，啲朋友聽到好奇怪咁話『吓？你要自己大掃除㗎咩？』咁都要自己執嘢，唔係家傭姐姐執嘛。（甚麼地方要親自執拾？）你講嘅係屋企地方⋯⋯定係身體嘅地方？頭髮都要剪嘅，衣櫃都要執下。」又透露家中風水陣亦會按新一年稍作調整，連衣著顏色亦可能按生肖相衝等因素稍作改變。

古天樂自爆會親手大掃除，連朋友都驚訝！（葉志明 攝）

古天樂有意快閃年宵：驚入到去快閃變滯留！

今年年宵市場不乏《尋秦記》主題元素，古天樂自言有留意現場播放〈天命最高〉等炒熱氣氛，更表示：「我有諗過去年宵宣傳下，但都要安排、可能要申請。（快閃一次？）我都係咁諗，不過驚入咗去唔係快閃，係滯留！」但家中一直沒有擺放年花的習慣。

古天樂有意快閃年宵。（葉志明 攝）

笑言驚入到去快閃變滯留！（葉志明 攝）

《尋秦記》泰國上映 古天樂唔記得泰文點講：咩屎嘅顏色嗰啲？

《尋秦記》將於15日在泰國上映並推出泰語配音版，古天樂表示有興趣觀映泰文版效果：「我第一次睇自己泰文版作品係《神鵰俠侶》，唔知點解感覺好唔同、幾得意。我覺得泰文好斯文，有時可能武林大會大家變得好斯文，幾得意！」亦有考慮錄影泰文謝票影片，但笑言不太記得泰文字句：「咩屎嘅顏色嗰啲嘛！」