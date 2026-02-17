夜王︱盤點12款香港夜總會術語　金魚、木魚以外你又識幾多種？

香港夜總會題材賀歲片《夜王》由吳煒倫執導，黃子華、Sammi鄭秀文攜同《毒舌大狀》億萬票房班底主演，已於大年初一（17日）正式上映！《夜王》劇情場景設定於香港昔日盛極一時的尖東夜總會之中，雖然紙醉金迷的夜總會早已息微，然而不少港人至今仍對該神秘世界感到好奇。夜總會文化自成一格，內裡亦有獨特一套規矩與運作方法，尤其不少特殊用語在今昔港產片中亦不時聽聞，以下為大家搜羅12款夜總會術語，大家又認識幾多種？

《夜王》由黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》億萬票房班底主演。（《夜王》劇照）

夜總會術語繁多，大家又識得幾多種？（《夜王》劇照）

盤點12種香港夜總會術語

1. 金魚

夜總會舞小姐分為兩種，「金魚」即不會提供性服務的公關小姐，只會與客人把酒言歡，只能欣賞、「有得睇冇得食」眼看手勿動。

2. ⁠木魚

當然相對「金魚」自然亦有「木魚」，取其可敲之意，亦即能夠與賓客外出從事性交易的舞小姐。

大家當然知道夜總會公關小姐被分成「金魚」與「木魚」。（《夜王》劇照）

3. ⁠食糖水/飲咖啡/攞手袋

到夜總會消費的貴客，就算要請「木魚」舞小姐進行性交易，亦會採用較文雅的暗語代號，常見包括「攞手袋」、「飲咖啡」等，而與石塘咀諧音「食糖水」亦是一種叫法，由於石塘咀昔日為流鶯集中地，因此成為尋歡作樂的代名詞。

「攞手袋」其實亦有其他文雅講法。（《夜王》電影劇照）

4. ⁠全鐘

電影《大丈夫》劇情中，曾志偉飾演的天哥曾經對梁家輝飾演的九叔說過：「每個月我都用你嘅名義，同麗池十四小紅攞一個Full㗎！」天哥口中的Full亦即「全鐘」，意思是賓客將舞小姐當日上班的所有鐘數時間全部包起，一般全鐘長達10小時。

《大丈夫》夜總會場面成為港產片經典之一！（《大丈夫》電影劇照）

原來一個向舞小姐買一個「全鐘」即是10小時。（《大丈夫》電影劇照）

5. ⁠框

夜總會相熟賓客到場消費，若一直鍾情某位舞小姐，則可以「框」下該位，只能陪伴他一人，而「框」的規定亦細分多種，按各間夜總會規矩而異。

6. 放生

賓客若在夜總會內「框」下某位舞小姐，但在上鐘時間內要離開，或客人提早讓舞小姐「解框」，則被稱為「放生」，讓舞小姐能夠在剩餘工時中陪伴其他客人。

賓客可以「框」下某位舞小姐，亦能夠隨時「放生」。（《夜王》電影劇照）

7. ⁠小出

除了「攞手袋」帶舞小姐到夜總會外從事性交易外，夜總會亦有不同「出街」方法。「小出」意指舞小姐陪賓客短暫外出，一般規定為四出三回，即外出四小時，實際陪伴客人三小時便要返回夜總會。

8. ⁠純出

至於「純出」即不包含性交易在內的外出，賓客能夠請舞小姐行街睇戲食飯，但雙方居所、酒店及人煙稀少之處等四種地點均被禁止。

賓客亦可以請舞小姐外出行街睇戲食飯。（《夜王》電影劇照）

9. ⁠S出

在「純出」以外當然有相對目的不純的「S出」，即與舞小姐外出進行性交易，但在四出三回以外，亦能買全鐘。

10. ⁠電出

到夜總會消費相當耗時，若客人未有到場，但打電話請相熟舞小姐出街，則稱為「電出」，一般亦要按照四出三回的行規進行。

原來請舞小姐「出街」都有多種形式。（《夜王》電影劇照）

11. ⁠⁠金魚缸

《夜王》劇情中曾出現一眾公關小姐讓賓客挑選的情節，昔日於夜總會中除了同類情況外，亦有俗稱「金魚缸」的挑選方法，讓賓客透過單面鏡挑選一眾值班的舞小姐，由於賓客與舞小姐以玻璃相隔，因此被稱為金魚缸。

一字排開簡直令人花多眼亂！（《夜王》預告截圖）

12. ⁠⁠搬火山

在各類型「出街」活動中，除了會否牽涉性交易的「攞手袋」與「純出」以外，亦包括轉場到風月場所的活動，在行話中被稱為「搬火山」。