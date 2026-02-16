夜王｜黃子華歡哥造型踩入旺角派利是 「身體流住旺角嘅血」

賀歲片《夜王》趁今日年廿九（16/2），踩入旺角派利是，出席的包括有導演吳煒倫、黃子華、廖子妤、楊偉倫、盧鎮業、何啟華、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英@小薯茄、趙君瑜。黃子華更專誠以《夜王》中歡哥造型，花裇衫亮相，子華強調平時都有落旺角行，「呢度好過癮！身體流住旺角嘅血。」

年廿九（16/2），《夜王》團隊踩入旺角派利是。（許育民 攝）

問到子華何解以歡哥造型派利是，原來日前情人節優先場場，廖子妤、王丹妮、譚旻萱等，都以歡哥造王去謝票，子華直言不可以輸蝕：「本來諗住著底衫出嚟，但見到佢哋咁認真，一定要展現番正宗『旺角歡哥』嘅風采，大家在電影見到的是尖東歡哥，我十八區都有唔同。」

黃子華表示這個是「旺角歡哥」造型，跟戲中的尖東版不同。（許育民 攝）

《夜王》於2月14日開始有優先場，票房已直逼200萬，跑贏當日《毒舌大狀》數字。（許育民 攝）

問到邊位扮自己扮得最似，子華就覺得王丹妮造型最扮到，譚旻萱就扮到最惡，導演吳煒倫就覺得廖子妤最認真，兩鬢花白都扮埋，殊不知歡哥一句：「我都冇，我係將白頭髮染黑先。」但都建議日後電影春茗或慶功，可以來一個模仿歡哥大賽。

不少排隊拎利是的朋友，不忘跟子華自拍留念。（許育民 攝）

《夜王》團隊向現場觀眾拜個早年。（許育民 攝）

問到子華將耐冇踏足旺角，子華反指經常來。「我身體流住旺角嘅血，一世都離唔開旺角、深水埗、油麻地，有睇《夜王》就知老尖唔旺佢，下集就嚟旺角。我勸喻全世界得閒就嚟旺角，留港消費。」問到有何方法可以神不知鬼不覺行旺角，子華笑言：「我係笠住棉胎行。我緊係唔會話你知啦！」至於V姐Sammi鄭秀文，子華知道她都忙於飛來飛去做宣傳，所以今日不驚動她。