陽光女子合唱團｜台灣票房收5.45億　破《海角七號》18年冠軍紀錄

電影《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙，與編劇呂安弦再度聯手的新作《陽光女子合唱團》，由陳意涵、翁倩玉及鍾欣凌等實力派演員主演，感人情節打動全台灣，自去年12月24日起口碑場開始，至今上映累計51日，票房更已達到台幣5億4千多萬（約1.43億港元），正式刷新台灣電影影史票房紀錄，打破由《海角七號》保持長達18年的紀錄，登上冠軍寶座！

《陽光女子合唱團》自去年底在台灣上映，已放映超過了51日，並由聖誕電影化身成賀歲片同大家度歲。（《陽光女子合唱團》劇照）

對於電影可登上台灣票房史上冠軍，導演林孝謙非常非常感謝一張張票進戲院的觀眾︰「其實是代表大家對我們的支持，以及對於電影的期望和愛護。」同時林孝謙也特別感謝宜蘭監獄所提供的場地和拍攝的支援，在過年前他也率領安心亞一起參加宜蘭監獄的映後座談，得到了許多的鼓勵和溫暖回饋。

有份演出的翁倩玉表示︰「我離開台灣電影47年之後，能得到這麼多人的喜愛，這麼多的支持，我很感謝。」（《陽光女子合唱團》劇照）

主角陳意涵對於電影有此好成績，也感謝大家的愛︰「非常開心大家很喜歡這部電影，在拍攝期間也是非常開心也充滿愛，這份愛可以傳遞那麼遠，讓那麼多人知道，真是非常地榮幸，比任何事情都還要讓我開心！」翁倩玉則提到：「我離開台灣電影47年之後，能得到這麼多人的喜愛，這麼多的支持，我很感謝，這部電影給我很大的message（訊息）就是：媽媽的愛！」

故事催淚指數爆彈，不少人都喊住離場。（《陽光女子合唱團》劇照）

《陽光女子合唱團》故事講述長期遭受家庭暴力的惠貞（陳意涵 飾），於一次意外事件中殺害了丈夫，遭判刑入獄。在法務部矯正署台北女子看守所服刑期間，懷孕的惠貞在監獄內產下一女，取名叫芸熙。其後，芸熙被診斷出患有弱視，使惠貞在服刑之餘亦承受沉重的母職壓力與心理負擔。隨著新生命的誕生，原本充滿衝突與矛盾的監獄環境也逐漸產生變化。

電影的熱潮，亦開始席捲香港，於1月中起，周末放映優先場，反應同樣熱烈，並將於農曆年間繼續加開優先場，而電影會於3月5日，全線港澳戲院正式獻映。