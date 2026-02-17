周星馳花式公布《女足》上映日期　六師弟派仔女拜年利是洗劫一空

香港喜劇巨匠周星馳近年經常透過社交媒體與影迷隔空接觸，並不時公布最新電影製作計劃、為作品演員招募及推廣NFT等周邊產品。早前星爺新戲《女足》煞科完成拍攝，卻未如外界預期於新春賀歲檔期上映，令華語各地觀眾更引頸以盼。周星馳今日（17日）大年初一分享一段影片，於辦公室內接受員工拜年逗利是，竟順道花式公布《女足》上映日期，果然無厘頭兼創意十足！

周星馳趁大年初一花式公布《女足》上映日期。（資料圖片）

周星馳花式公布《女足》上映日期

周星馳於影片中一如以往背對鏡頭，任由員工到辦公室裡拜年，除了派利是以外，「六師弟」林子聰突然登場，竟在拜年時向星爺表示：「一馬當先，祝你套戲今年大賣！」洩露口風《女足》會在今年上映。及後，另一位星爺員工亦表示：「你套《女足》萬眾期待啊！」更大讚男女主角、足球賽事、動作場面、感情戲份四大亮點皆張力十足，氹得老闆星爺開心難怪利是逗到手軟！

周星馳與「六師弟」林子聰花式公布《女足》上映日期！（周星馳IG影片截圖）

周星馳最新執導作品《女足》確是萬眾期待！（周星馳IG影片截圖）

六師弟派仔女拜年利是「洗劫」一空

六師弟氹得周星馳開心，更派出一對仔女滔滔與菲菲出馬拜年，衝入星爺辦公室大讚《女足》精彩好睇之餘，更將檯面上的利是「洗劫」一空！不過星爺每次推出新戲，票房都創下佳績、無一落空，相信《女足》今年上映亦會賺盡口碑票房！

林子聰派出一對仔女滔滔與菲菲向星爺拜年。（周星馳IG影片截圖）

六師弟一對仔女將星爺的利是洗劫一空。（周星馳IG影片截圖）

