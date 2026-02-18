金多寶｜專頁竟踩翁子光外形差套戲自然差　獲無奈回應會注意儀容

賀歲片《金多寶》由翁子光執導及編劇，金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安、李尚正、楊詩敏、李鎧霖主演，現時正上映當中。近年電影市道低迷，執行導演兼「宣傳主任」何爵天也十分勤力，在電影未正式上映前，已在Threads頻頻回應網民言論，落力宣傳《金多寶》，他透露：「我哋套戲宣傳資源唔高，都係要靠觀眾睇完再推介比其他人，所以如果你覺得好睇嘅，你就推介比身邊嘅朋友啦！」面對有網民未睇先踩，他也曾不憤回應：「好佩服啲人未睇套戲就可寫三篇文嚟X！」

專頁狠批外形麻麻與電影質素成正比 翁子光親回：真係無計，天生

而翁子光導演相對之下較不活躍，不過近日一位網民的負評，就令他不得不發聲。有一個2萬多人追蹤的fb專頁「偏見書房」日前發文，批評翁子光的樣貌：「其實睇導演的外形氣質似乎也可以知道他的電影質素如何。翁子光外形氣質麻麻。葉念琛也是。」、「翁子光最叻是找電影題材及好演員，但是他的導演技巧唔合格。」翁子光看後親自回覆：「睇到你呢個post，笑咗好耐，真係無計，天生，唯有以後盡量注意下自己儀容，也不好意思連累到葉念琛導演。祝你新年快樂，萬事勝意。」

再被嘲大肚腩兼配樂差 翁子光高EQ承諾減肥：新年稍作清減

「偏見書房」之後再轉發及回應，直指：「翁先生，你有大肚腩我覺得唔好，雖然導演不是賣外形，但是請看杜琪峯及王家衛。及王晶。金多寶的配樂極差，把整體成績拉低多2成。」而翁子光就再回覆對方，承諾新年後減肥：「謝謝你，新年我會稍作清減。配樂我覺得很好，我尊重我的作曲人，不過謝謝你的意見。祝你馬年身心康泰。」不過不少人都留言指肥瘦與導演功力無關，反問：「做導演咋喎，又唔係幕前！」不過翁子光都大方點名，確實葉偉信、曾國祥、黃俊、陳健朗馮德倫都是靚仔的導演，而網民就大讚翁子光的回應非常大方及胸襟廣闊。

翁子光都大方點名，確實葉偉信、曾國祥、黃俊、陳健朗馮德倫都是靚仔的導演，而網民就大讚翁子光的回應非常大方及胸襟廣闊。