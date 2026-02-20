夜王專訪｜廖子妤緊張到黑面？　黃子華︰有懷疑係咪唔想同我合作

因為喜歡黃子華，馬來西亞長大的廖子妤（Fish），千辛萬苦都要隻身來港當演員，為的就是跟黃子華做「同事」，希望終有一日可同場演戲。「Jack（吳煒倫）拍《毒舌大狀》時，已經同導演講，我可唔可以嚟幫手，做咩都得，幫子華上咪都得。」廖子妤說。當日，她已跟子華在《飯戲攻心》內飾演超越時空的母子，而Fish最終在《毒舌大狀》中不單有得演，更是演子華的死對頭。來到《夜王》，今次關係更親密成為情侶。由母子到仇人到情侶，子華坦言圈內都沒有一位女演員會這樣合作，「最接近的已是苑瓊丹。」



場地提供︰The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel

化妝︰翁嘉齊（黃子華）、ManMan（廖子妤）

髮型︰Helen @mobius_hk（黃子華）、Zap Tang（廖子妤）

服裝︰RalphLauren #RalphLaurenHK（廖子妤）

黃子華跟廖子妤，在電影先後由母子演到仇人，再到今次的情侶，子華坦言圈內沒有一位女演員會這樣合作過。（葉志明 攝）

廖子妤︰諗唔到會夢想成真三次

電影《夜王》中，黃子華飾演的歡哥，雖然在夜場生活，但對感情卻專一到底，對前妻V姐（鄭秀文 飾）更是一往情深。然而身邊又出現一位Mimi（廖子妤 飾），三角關係令幾位在戲中千絲萬縷。今次是廖子妤跟子華第三次合作，由偶像到「男朋友」，可以怎解釋這份上天的禮物？廖子妤︰「緣份。我自己係好鍾意香港電影，但冇想像過可以當演員，更加冇想像過可以同自己偶像合作。《飯戲攻心》合作已經有夢想成真的感覺，係諗唔到會夢想成真三次。」

廖子妤飾演黃子華的媽媽。（《飯戲攻心》劇照）

《毒舌大狀》的廖子妤，跟黃子華是敵對關係。（《毒舌大狀》劇照）

銳意來港發展，因為曾夢見黃子華。「細個已經鍾意睇黃子華電視劇，其中一部係《奸人堅》(2007)，劇中有位演員楊秀惠都是馬來西亞人，能夠同子華合作我好羨慕，然後有一晚夢見子華，我覺得係上天畀一個信息我，要朝呢個方向發展。」黃子華︰「係好特別嘅緣份，但佢發夢嘅年份，我係冇機會拍電影，我拍完部《一蚊雞保鑣》（2002）係接近廿年冇電影拍，到我做《飯戲攻心》就撞番佢，所以就算佢一早嚟香港，都唔會喺電影撞到我。」

黃子華笑言在片場，廖子妤是有一份殺氣！「現場氣氛係好緊張，係一粒聲都唔出，你唔識佢會懷疑係咪唔想同我合作，口黑面黑嘅？」（《夜王》劇照）

榮升至苑瓊丹同一層次 黃子華︰感覺都好奇妙

更有趣是這位後輩，第一次跟偶像合作，竟然是在《飯戲攻心》飾演其媽媽。黃子華︰「第一日見到佢，佢就做我阿媽，著住套旗袍企喺我面前，對我嚟講感覺都好奇妙。圈內冇一位女演員可以有咁嘅交往，最接近嗰位係苑瓊丹，第一次合作做我女朋友（《二月三十》），第二次做我姑姐（《男親女愛》），第三次已經係阿嫂（《一蚊雞保鑣》），輩份係不斷向上升。」

廖子妤每次跟子華合作的心情到底怎樣︰「我係好緊張，但我話畀自己聽，自己只係興奮。」（葉志明 攝）

從角色關係看，理應今次是最溫馨甜蜜，但原來無論是演甚麼，Fish都是一臉嚴肅認真，因為她重視，所以靜心演繹，因為她自言是經常在關鍵時刻出現瑕疵的。「所以一件事對我嚟講好緊要嘅事，就會好小心處理。」子華也認同她在片場那份殺氣！「現場氣氛係好緊張，係一粒聲都唔出，你唔識佢會懷疑係咪唔想同我合作，口黑面黑嘅？所以基本在現場係冇嘢講，我又好小心呢，因為場面比較親密，作為男士唔可以畀人有嚟抽水的感覺，要給予對方一份信任。」Fish︰「我係好緊張，但我話畀自己聽，自己只係興奮。」

黃子華對於戲中的耳環測試︰「畀我都通過唔到，實死！」（葉志明 攝）

耳環測試勿亂試 黃子華︰實死

廖子妤在戲中，有兩場戲是最令觀眾印象深刻刻，首先就是跟V姐在鞋舖試鞋，借鞋去比喻男女之間的愛情。廖子妤︰「呢場戲正正彰顯兩個女人的感情觀，ＭiＭi係個只要鍾意，就算對鞋唔啱著，都可以用腳去遷就。V姐正正相反，就算鍾意又點，唔啱著就唔想委屈自己，個人感受最重要。所以我個角色就係『無人可以傷害我，除非我願意』，V姐偏偏就是『無人可以傷害我，我都唔願意』整場戲，Sammi好帶到我入戲，好投入到這份感受。」

而另一場戲，就是最後跟歡哥攤牌，是基於長年以來的耳環測試結果。黃子華︰「畀我都通過唔到，實死！我諗啲人睇完套戲，就唔會用耳環，可能係用另一樣嘢去測試，會係更細微如髮夾，頭髮長度，一去到咁測試就實死。」所以子華奉勸大家最好唔好玩呢樣嘢。「導演係想表達成年人的感情世界就係咁複雜，充滿藕斷絲連，而我在戲中角色歡哥，是在歡場生活，男女感情生活相對冇咁重視，估唔到咁都會傷害到人，佢都唔係刻意拒絕哪一位，但就是會令人受傷害。」

+ 2

廖子妤都唔贊成情侶間做這種測試。「除非你好有信心，但如果好有信心又唔需要去做測試。」現實中，男友盧鎮業就試過通過唔到，比耳環更簡單的測試。「我有一排是染金髮，期間因為要拍一個銀行廣告，專程去染黑。當晚約小野食飯，我成個頭突然變黑晒，但佢食完成餐飯都冇發現。」現實中的Fish比較看得通，不覺得是甚麼大件事，亦得啖笑。