黃子華潑墨紋身非化妝　由法國紋身師操刀傳為紀念拍拖十年舊愛

由黃子華與鄭秀文主演的《夜王》於大年初一賀歲檔期上映，上映首日票房報捷收超過1000萬港元，打破《毒舌大狀》創下的優先場及開畫日紀錄。電影中黃子華罕有赤膊上陣，展示潑墨紋身，有不少觀眾一度以為只是化妝效果。而谷德昭日前在節目中爆料原來這個紋身背後大有來頭。

《夜王》上映首日票房報捷收超過1000萬港元，打破《毒舌大狀》創下的優先場及開畫日紀錄。（電影海報）

谷德昭爆子華紋身已有多年

日前谷德昭在《爆谷一周春宵夜》節目中爆黃子華的紋身已有多年，所費不菲，更透露子華曾有好友想效法紋身，都怕超出預算。黃子華在節目中尷尬表示，表示曾問過導演吳煒倫要否以化妝遮蓋紋身，但導演認為紋身能配合角色所以在赤膊戲中原裝上陣，其後子華更笑指谷德昭不應爆料。

谷德昭在《爆谷一周春宵夜》節目中爆黃子華的紋身已有多年。（節目畫面）

黃子華在節目中尷尬表示，表示曾問過導演吳煒倫要否以化妝遮蓋紋身，但導演認為紋身能配合角色所以在赤膊戲中原裝上陣。（節目畫面）

紋身由法國紋身師操刀

黃子華從右肩延伸至胸口的潑墨紋身大有來頭，由法國紋身師操刀。有傳當年他與拍拖10年的化妝師女友溫安妮分手後，找了以香港為基地的紋身師Leon Lam Hien操刀。Leon是香港紋身工作室ALCHEMINK SCIENCES的成員，擅長不規則及割線式潑墨風格，講求意境和隨心所欲的創作理念。有不少網民都大讚子華的紋身極具藝術感：「原來係真㗎？」、「子華神就是子華神，連紋身都咁有個性！」