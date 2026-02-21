《狸想奇兵》小配角蜥蜴Tom爆紅　搞笑meme完美呈現打工仔狀態

如果有一隻生物能代表香港打工仔的精神狀態，一定不是勤奮的蜜蜂，也不是優雅的天鵝，而是一隻正在瘋狂「撳Emoji」的綠色小蜥蜴！近日，Pixar新作《狸想奇兵》（Hoppers）中的小角色——蜥蜴Tom（Tom the Lizard）憑藉一段不到一分鐘的片段，火速登陸全球各大社交媒體，成為2025年最強「社畜代言人」。



蜥蜴Tom勁可愛！（IG截圖/《狸想奇兵》）

一個動作、一個單詞，觸動萬千打工靈魂

這隻名叫Tom的小蜥蜴，機械式地不斷用小手拍打手機螢幕上的蜥蜴Emoji，背景則配上Siri式的女聲不斷重複，就似是打工仔每日重複同一動作，回覆和執行上司指定一樣。這段極度洗腦、毫無邏輯卻充滿魔力的影片，瞬間引起眾多網民共鳴。大家紛紛留言表示：「這就是我在星期一早上的精神狀態」、「當老闆在群組講廢話，我只能回覆Emoji時的內心寫照」。那種「眼神已死、手指在動」的無力感，簡直是現代打工仔的縮影。

返工個樣。（IG截圖/《狸想奇兵》）

為何Tom會爆紅？因為我們都想「機械化」

在辦公室裡，我們何嘗不是在做著重複的動作？回覆沒完沒了的郵件、在Excel表上點選、在會議中假裝點頭。Tom那雙各走各路的眼睛，完美演繹了什麼叫做「肉體在Office，靈魂在宇宙」。有網民笑言：「Tom不是在撳Emoji，是在撳牠僅存的理智。」

蜥蜴Tom勁可愛！（IG截圖/《狸想奇兵》）

《狸想奇兵》未映先火：Pixar又一神作預定？

雖然這隻蜥蜴只是《狸想奇兵》的配角，但已經成功為電影賺足眼球。這部由《熊熊遇見你》導演Daniel Chong執導的新作，講述人類意識轉移到機械動物身上的奇幻故事。雖然電影要到2026年才上映，但Tom已經率先成為頂流巨星。

蜥蜴Tom好啱做meme圖表情包。（IG截圖/《狸想奇兵》）

