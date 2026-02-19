鍾雪瑩關心翁子光財政及精神狀況　Edan呂爵安尷尬回應193被雪藏

今日（19日）大年初三，賀歲電影《金多寶》一班演員金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安（Edan）、李尚正及李鎧霖於馬鞍山一個商場出席團拜活動。演員們率先向大家拜年，小演員小火龍公開自己的新年願望，竟然是「想中六合彩」？聰明伶俐的他馬上表示：「未夠18歲，希望屋企人中。」更笑指知道未夠18歲不能買六合彩，十分搞笑。

鍾雪瑩、呂爵安（Edan）。（陳順禎 攝）

同大家拜年。（陳順禎 攝）

同大家拜年。（陳順禎 攝）

《金多寶》一眾演員出席團拜。（陳順禎 攝）

率先向大家拜年。（陳順禎 攝）

率先向大家拜年。（陳順禎 攝）

呂爵安（Edan）及鍾雪瑩接受訪問時被問到有關導演翁子光的財政狀況，有傳翁子光借錢拍《金多寶》，表明「唔賣慘」，二人都表示有小擔心他的財政狀況：「因為成日都謝票嗰陣時呢，我哋都聽得太多啦，咁希望佢財政狀況同精神狀況都保持呢個樂觀嘅狀態。」鍾雪瑩更指中了金多寶會與導演翁子光分享獎金。

呂爵安（Edan）及鍾雪瑩接受訪問。（陳順禎 攝）

Edan同鍾雪瑩擔心導演的財政狀況。（陳順禎 攝）

導演翁子光好熱愛香港電影。（陳順禎 攝）

鍾雪瑩表示自己昨日（18日）有入場支持陳凱詠（JACE）的演唱會：「我覺得佢嘅表現力都係好細，所以都想感受下。」她指自己沒那麼好的「腳骨力」，所以坐著欣賞就好。

拜年。（陳順禎 攝）

鍾雪瑩都有睇JACE陳凱詠紅館演唱會。（陳順禎 攝）

Edan被問到「新年牌局」今年進行了沒，他嘆氣表示「未」，甚至連去家英哥家拜年也未約好，但他就笑指不要去MIRROR成員家拜年：「大家都應該有對大家有恐懼，唔好見住。」Edan更表示忙完謝票就開始處理自己的新歌。最後被問到有否留意到193被雪藏的消息及有否關心一下對方時，Edan即表現尷尬並扯開話題：「都有見到嘅，但係詳情我又唔好清楚，咁就係囉，新年快樂。」

Edan未去家英哥屋企拜年。（陳順禎 攝）

Edan尷尬回應193被雪藏。（陳順禎 攝）