金多寶｜翁子光被傳借錢拍戲現財政問題　嘆拍戲艱難︰冇咩好擔心

賀歲電影《金多寶》今日（19日）於馬鞍山一商場舉行團拜活動，導演翁子光、演員金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安及李尚正都有出席。近日，坊間有傳導演翁子光為拍《金多寶》，要借錢欠下債項，對此他就表明︰「唔賣慘」。

賀歲電影《金多寶》今日（19日）於馬鞍山一商場舉行團拜活動，導演翁子光、演員金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安及李尚正都有出席。（陳順禎 攝）

導演翁子光接受傳媒訪問，被問到財政狀況時，即笑指：「冇咩好擔心？拍戲都好難。而家香港各行各業都係麻麻地嘅，唔可以講下就叫粉飾太平。不過我覺得，今年會越嚟越好嘅，即係呢個馬年係好犀利，馬係跑㗎嘛。」翁子光表示今次是第二次與金燕玲搭檔，更直指︰「她能帶旺到個導演同埋嗰部電影，演員一定係Number One」。

導演翁子光接受傳媒訪問，被問到財政狀況時，即笑指：「冇咩好擔心？」（陳順禎 攝）

金燕玲在現場不停被叫「嫲嫲」，笑指多咗好多孫仔孫女。（陳順禎 攝）

導演何爵天今次為《金多寶》擔任宣傳責任，對於在社交平台不停回覆網民，他指是必須的︰「都係喺網絡上面繼續答謝觀眾，因為我覺得喺戲院度謝票係唔夠嘅，有觀眾喺網絡上post咗，其實應該要多謝佢，因為講緊你部戲啊，即係佢幫你宣傳，就算佢可能畀一啲負評，都係意見嚟，都係要多謝佢哋。」

對於何爵天的工作，導演翁子光亦有說話想說︰「我想幫何爵天講，佢有時周圍去多謝人，啲人會話你好得閒啊？咁其實佢都貴為一個導演喎，何爵天佢係金像獎最佳新晉導演喎。我覺得而家今時今日做宣傳，導演幕後其實係同觀眾企埋一齊㗎，唔得好似以前咁樣清高啊，我係大導演啊，喺高高在上。」

鍾雪瑩跟呂爵安，戲中關係既似是友，亦似情侶。（陳順禎 攝）