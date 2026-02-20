金多寶｜「小火龍」李鎧霖僅11歲口齒伶俐　被李尚正爆在外擔任MC

李尚正昨（19日）聯同童星「小火龍」李鎧霖出席賀歲電影《金多寶》於馬鞍山舉辦的團拜活動。兩人接受傳媒訪問時盡顯默契，場面搞笑。口齒伶俐的李鎧霖年僅11歲，但就被李尚正大爆於其他活動中已經擔任MC一職，對此，李鎧霖直認不已：「有時候學校有啲活動啊，或者之前有啲機構去做一啲MC囉。」他透露平時主要是透過不同機構的活動擔任小司儀，藉此機會參與其中。

口齒伶俐的李鎧霖年僅11歲，但就被李尚正大爆於其他活動中已經擔任MC一職。(陳順禎 攝)

「小火龍」李鎧霖僅11歲口齒伶俐

李鎧霖跟隨着劇組的演員四出謝票，被問到感覺時，他笑指幾好玩：「因為我可以同咁多位唔同嘅前輩去合作，我真係覺得學到好多嘢同埋真係玩到好多唔同嘅嘢。」當要選擇「謝票」還是「不謝票」時，他大聲表示：「我揀謝票！」惹來全場嘩然。年紀輕輕的李鎧霖思路十分清晰，對於未來已經開始舖排：「我覺得其實兩樣都可以同時兼顧的，就是你不能因為你拍戲而放棄學業嘛，所以我其實你可以兩樣都做嘛,活到老學到老！」

李鎧霖跟隨着劇組的演員四出謝票。(陳順禎 攝)

李尚正在旁也不禁調侃這位小拍檔雖然年紀小，但在台上毫不怯場。最後被問到最喜歡吃甚麼以及私人喜好時，李鎧霖更大賣關子表示「不方便透露」，人細鬼大，非常精靈可愛。